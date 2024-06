Chce dokázať, že missky nie sú hlúpe ženy. Simona Leskovská nesníva o živote s futbalistom

Ľudia si ju zaškatuľkovali ako modelku a ako moderátorku športu ju najskôr nebrali vážne. „Tá krása je našou devízou, no my sme aj inteligentné a žiadna úspešná žena by sa nemala hanbiť za to, že je ešte aj pekná,“ hovorí redaktorka športu Simona Leskovská. V športovom svete, v ktorom dominujú stále najmä muži, musela dokázať, že je rovnako dobrá ako oni. Keď sa jej ľudia pýtajú, či by si vedela predstaviť život s futbalistom, má pre nich jasnú odpoveď.

Dcéra triatlonistu

Narodila sa do rodiny, kde bol šport obrovskou prioritou. „Bola som veľmi aktívne dieťa a chodila som na niekoľko krúžkov. Nedala sa mi vybiť energia, vždy som jej mala na rozdávanie!“ smiala sa v jednom z rozhovorov Simona, ktorú k športu viedol najmä tatino triatlonista. Aktívne hrávala volejbal za najúspešnejší slovenský klub, venovala sa gymnastike aj tancu. Zo zdravotných dôvodov musela nakoniec s profesionálnym športom skončiť a začala sa viac venovať modelingu, ktorý bol dovtedy podľa nej len hobby.

Ako 13-ročnú ju na ulici zastavila žena z prestížnej modelingovej agentúry a o rok na to už mala ponuku vycestovať do zahraničia. „Uprednostnila som však školu a šport,“ spomínala pre portál For Men Simona, ktorá sa na začiatku svojej kariéry nepovažovala za štíhlu a aby zapadla do modelingového sveta, dostala sa do začarované kruhu diét.

Čo ona môže vedieť o športe?

„Agentúry v tom čase hľadali extrémne štíhle dievčatá a veľakrát som počula, že nespĺňam konfekčný limit, pretože som pri svojej výške 173 centimetrov nebola ultra štíhla. Bola som veľmi mladá a samozrejme som sa porovnávala s inými dievčatami, chcela som byť popri škole úspešná aj na predvádzacom móle. Prísnou diétou a tvrdými tréningami sa mi podarilo schudnúť na požadovaný „ideál“, nebola som to však ja, chýbala mi energia,“ hovorila otvorene modelka, ktorá sa v roku 2015 zúčastnila aj Miss Slovensko.

Hoci po súťaži dostávala oveľa viac pracovných ponúk v modelingu, ona sa rozhodla splniť si svoj celoživotný sen – stať sa športovou moderátorkou. Ľudia ju však mali zaškatuľkovanú ako modelku a ako redaktorku športu ju nebrali vážne.

