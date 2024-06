FOTO: Ako modelka z Vogue. Dcéra Paľa Haberu sa podelila o fotky svojej Elizabet, ktorá vyzerá ako anjel

Keď sa mu pred 15 rokmi narodil prvý vnuk, povzdychol si a priznal si: „No, najmladší už nie si.“ Paľo Habera je dnes už trojnásobným otcom a dvojnásobným dedkom vnuka Matthiasa a vnučky Elizabet. Starého otca z neho spravila jeho najstaršia dcéra Zuzana, ktorá sa teraz podelila o fotografiu svojej dcérky Elizabet. „Tak toto je titulka Vogue,“ odkazujú ľudia, ktorí sú zo spevákovej vnučky paf.

Dcéra z prvého manželstva

Paľo Habera má dcéru Zuzanu z prvého manželstva s úspešnou manažérkou Nadeždou. „Stále ju mám všade pred očami. Ako uteká do svojej izby, číta, tancuje. Odmalička nevedela pomaly chodiť, vždy niekam utekala. Bola taký malý usmievavý a nesmierne šikovný šťastenko plný energie a humoru,“ povedala v minulosti Nadežda o ich jedinej dcére pre týždenník Život.

Dvojica sa po 15 rokoch rozviedla, Naďa zobrala vtedy 16-ročnú Zuzanu a odišli do Ameriky, kde začala nový život. Paľo Habera pre týždenník Inštinkt priznal, že to preňho nebolo jednoduché obdobie.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/zuzana.koperniech.1/posts/10153907832432967?ref=embed_post

Na manželstvo neverila

„Ak so mnou niečo skutočne zamávalo, tak ten rozvod. Toľko rokov spolu, bola tam dcéra - to nebolo jednoduché. Vtedy som na tom bol veľmi zle, to áno,“ priznal otvorene spevák, ktorý nakoniec našiel šťastie pri Daniele Peštovej a jeho bývalá manželka zase uspela v Amerike. Ich jediná dcéra Zuzana stretla osudového partnera rovnako až na druhýkrát. Jej mama sa pritom bála, že sa dcéra nikdy nevydá, pretože ju poznačil rozvod rodičov.

