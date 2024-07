Zákerná rakovina sa jej neustále vracala. Statočná Tatiana dostala druhú šancu len vďaka prelomovej liečbe

Všetko zmenila hrčka na krku. Aj takto si spomína Tatiana na momenty, ktoré jej v roku 2020 prevrátili život hore nohami. Dvojnásobná mamička sa odmietla vzdať, no aj napriek snahe sa jej zákerné ochorenie v krátkom čase neustále vracalo. Šancu na život jej dala až unikátna liečba, ktorá na Slovensku nemá obdoby. Ponúka nádej pre tých, pre ktorých už neexistuje iný liek.

Boj o život

„Najprv som dostala dvakrát covid, no veľmi som kašľala, tak ma poslali do Vyšných Hágov,“ rozpráva pre Nový Čas východniarka Tatiana, ktorá ani len netušila, že jej telo bojuje o život. Na krku si však nahmatala zvláštnu hrčku a lekári jej onedlho oznámili zdrvujúcu správu – štvrtý stupeň rakoviny. „Vtedy sa začal boj o môj život," vracia sa do roku 2020.

Po výsledkoch CT naordinovali Tatiane chemoterapiu. „Prvých päť cyklov som veľmi ťažko znášala,“ spomína si. Pár mesiacov nato podstúpila tiež rádioterapiu, no po roku sa zákerná choroba opäť vrátila. Tentokrát sa jej objavili hrčky v paži aj na hrudi. „Opäť som podstúpila chemoterapiu a transplantáciu kmeňových buniek, pol roka bolo dobre,“ opisuje s tým, že už ďalší rok v novembri cítila, že nedokáže prehĺtať. Zlá predtucha sa, žiaľ, potvrdila. „Po vyšetrení potvrdili, že je to späť, ale všade," povzdychla si.

V Národnom onkologickom ústave v Bratislave jej však v poslednej chvíli navrhli inovatívnu CAR-T terapiu, ktorá u nás nemá obdobu. Tatiana z reči pána primára pochopila, že je to pre ňu posledná šanca na vyliečenie, a tak ani na moment nezaváhala.

Druhá šanca na život

