Cíti bolesť aj pri pohľade na svoje nechty. Mladej autistke Kamile zachránilo život až narodenie dcéry

Do svojich devätnástich rokov netušila, čo sa s ňou deje. Už ako malá si Kamila Štork neustále kládla otázku, prečo je iná. Nedokázala porozumieť svetu, nechápala bežné okolnosti, na všetko neustále zabúdala a emócie prežívala niekoľkonásobne intenzívnejšie ako iné deti.

Na detstvo si spomína skôr ako na smutné. „Často ma stavali do situácií, v ktorých som nevedela, čo mám robiť. Potom mi vynadali, že to neviem, ale mala by som, veď už som veľká. Tak som potom radšej nerobila nič. Pretože čokoľvek som spravila, bolo to zle,“ hovorí o ťažkých chvíľach v rozhovore pre portál Tvnoviny.sk. „Moja životná otázka odmalička bola, prečo nedokážem fungovať tak ako ostatní. Prečo sa mi to deje, prečo ja, prečo nie niekto iný? „Zvykla som sa opúšťať, akoby som bola obeťou svojho vlastného života,“ priznala.

Keď mala Kamila 19, jej rodičia sa začali rozvádzať. Trvalo to až deväť rokov. „Nevedeli spolu komunikovať, môj otec rozvod nezvládol a prenášal to na nás. Staršia sestra potom z domu odišla a všetok tlak rodiny spadol na mňa. Tak som začala vymýšľať,“ priznáva.

Kamila sa doma necítila bezpečne, a tak začala hľadať pocit bezpečia inde. Čoraz viac času trávila vonku s kamarátmi, neskôr prišiel alkohol, sebapoškodzovanie a anorexia. Jej volanie o pomoc nikto nepočul. Ako však dnes hovorí, sebadeštrukciu si vtedy v podstate užívala. „Bola som zvyknutá trpieť a videla som, že trpí aj moje okolie a rodina, tak mi to pripadalo normálne. Bolo mi jedno, kde a s kým budem a ako skončím,“ spomína na pubertu.

Zakrývali pred diagnózou oči

Kamiline psychické problémy sa však postupom času stupňovali a jej rodičia to odmietali vidieť. „Zakrývali pred nimi oči, pretože to bolo aj pre nich bolestivé,“ skonštatovala mladučká brunetka. Neskôr však prišlo niekoľko pokusov o pomoc a Kamila v sprievode mamy navštívila párkrát psychológa. Nikam to však neviedlo. Prečo je iná, sa dozvedela až v devätnástich.

