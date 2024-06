Dá si schnitzel, ale vždy aj so zeleninou. Vylepšená brokolica Zdeny Studenkovej je chutným doplnkom

Ukrýva v sebe nečakanú, ale o to lahodnejšiu kombináciu.

Je obľúbenou herečkou, no okrem toho ju mnohí poznajú aj vďaka tomu, že je skvelou kuchárkou. Pre Zdenu Studenkovú je varenie najväčšia vášeň, zábava, ale aj relax. Jej prvé pokusy niečo pripraviť prišli už vtedy, keď mala len deväť rokov. O čosi neskôr začala variť vo veľkom.

So želatínou stále bojuje

„Keď som mala štrnásť, varila som už kompletné jedlá, mama sa so mnou veľmi nepárala,“ priznáva pre Pravdu. Jej mama odišla na dovolenku, nechala jej iba recepty a istý údel peňazí, s ktorými sa musela naučiť hospodáriť. No túto výzvu zvládla hravo.

Zdena Studenková počas tlačovej konferencie. Foto: TASR, Martin Baumann

Medzitým získala vo varení množstvo skúseností, no aj tak sú oblasti, v ktorých by sa rada zlepšila. „Rada prekonávam prekážky, no dodnes neviem poraziť želatínu. Tá ma občas sklame, preto ju nerobím,“ uznáva pre Plusku.

Aj keď veľa varí, je veľkou inšpiráciou mnohých, ktorí by chceli mať skvelú postavu. Pre Topstar napriek tomu priznala, že „je kadečo“. „Sú dni, keď si potrebujem dať rebrá, schnitzel, no na tanieri musím mať každý deň čerstvú zeleninu,“ pokračuje ďalej.

Zelenina dodáva organizmu vlákninu a pomáha aj v procese chudnutia. Herečka má na ňu špecifický recept.

Brokolica Zdeny Studenkovej:

