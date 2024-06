Posledné slová Petra Dubovského patrili bračekovi. Jeho medailón je stále v detskej izbe, kde zastal čas

Keby ho mal, možno by ešte žil, priznala jeho mama.

„Mama, ty chceš, aby som mal v škole samé jednotky?“ pýtal sa ako dieťa svojej maminy Darinky, ktorá nechápala, prečo sa jej pýta takú jasnú vec. „Tak potom nemôžem hrať tenis aj futbal, to by som nezvládol,“ povedal jej vtedy Peter Dubovský, ktorý sa v ten moment rozhodol pre futbal. Aj dnes, 24 rokoch od jeho náhlej smrti, si Slováci spomínajú na modrookého skromného chlapca, pre ktorého bol futbal všetkým. Peter chýba fanúšikom, no najmä jeho mamine Darinke a bratovi Ivanovi, ktorému venoval svoje posledné slová.

Ľavačku mu namontoval pánbožko

Narodil sa do generácie detí, ktoré prišli zvonku, až keď ich rodičia na tretíkrát volali z okna, aby konečne prišli domov. Peter prežil detstvo v bratislavskom Novom Meste, len pár metrov od futbalového ihriska. „Keď mal tri či štyri roky, väčšinou sa chlapci zo sídliska zabávali kopaním do lopty. A tá vášeň pre loptu a vzťah k futbalu mu už ostali,“ spomínal pre Hospodárske noviny otec Viliam Dubovský, ktorý k láske k športom viedol mladšieho Petra aj staršieho syna Ivana.

Peter mal 10 rokov, keď išiel vyskúšať šťastie do klubu Vinohrady Bratislava. „Prišiel aj s bratom Ivanom a kamarátmi, či by som ich nevyskúšal. Samozrejme, vyskúšal som ich. Peter hral predtým tenis - na dvorcoch i na stole - mal dobré pohyby, rýchlosť i výdrž. A tú ľavačku mu zrejme namontoval sám pánbožko,“ spomínal naňho v rozhovore pre denník SME tréner František Arpa, ktorý vždy videl, ako Peter aj po tréningoch zostával na trávniku a kopal na bránku a domov chodil nadhadzujúc si loptu.

Trenírky na ňom lietali

Mame Darinke sa ale zdal tenký a malý a hoci chodili na každý jeho zápas, ona sa často len smiala, že ho poriadne ani nevidela. „Keď behal, len veľké trenírky na ňom lietali,“ smiala sa v rozhovore pre Športweb. Už vtedy si ho ale všimli zástupcovia Slovana, ktorí sa ho snažili získať. Vedeli, že ide o obrovský klenot a talent, ktorý sa narodí raz za storočie.

„Bol to bezkonkurenčne najlepší hráč v týchto rokoch a dlhé roky potom. Vedel strieľať oboma nohami, mal skvelú ľavačku,“ povedal kedysi o Dubovskom tréner Dušan Galis, ktorý ho viedol v Slovane. Peter podľa neho nemal žiadnu slabinu a na jeho výkon sa chodili pozerať aj starší hráči z A-mužstva, ktorí ho veľmi rešpektovali, hoci bol mladší.

V banke skoro odpadli

Slovanu nakoniec miláčik bratislavských tribún pomohol získať federálny titul a okamžite ho začali sledovať aj manažéri zahraničných klubov. Mal len 21 rokov, keď si ho vybral legendárny Real Madrid, kde prestúpil za vtedy rekordné štyri milióny eur. Keď pokladník zo Slovanu priniesol milióny v hotovosti do banky, skoro tam odpadli.

