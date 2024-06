Nie je to len obyčajná hračka. Žiarski gymnazisti zostrojili robotickú pandu, ktorá pomáha rodičom

Betka, Rebeka, Linda a Vraťo. Štvorica ešte ani nestihla dokončiť strednú školu, no už teraz sa môže pochváliť úspechom nevídaných rozmerov. Žiarski gymnazisti totiž zostrojili robotickú pandu, ktorá nahradí detskú pestúnku. Nápadom a prevedením ohúrili aj porotu na celoslovenskej súťaži.

Kamarát, ktorý pomáha

„V podstate ide o milú verziu digitálnej opatrovateľky, ktorá nielen upozorňuje rodiča na to, čo sa deje s jeho dieťaťom, ale zároveň je aj kamarátom dieťaťa, ktoré si ju nosí všade so sebou,“ opisuje Miroslava Mesárošová, vedúca robotického krúžku, na ktorom plyšová panda Vanda pod taktovkou študentov vznikla.

Do pandy študenti zabudovali takzvanú rodičovskú jednotku, ktorá na maličkom displeji píše všetky informácie, ktoré panda získa. Zvuk, ktorý následne vydá, upozorní rodiča na to, že sa niečo deje. Panda dokáže merať teplotu, prach, reagovať na hlasné zvuky alebo na prudký pohyb a po stlačení bruška prehrá melódiu. „Keď sa s pandou urobí silný pohyb, jednotka oznámi rodičovi, že panda spadla. Je to niečo ako bezpečnostná funkcia,“ približuje Vraťo, ktorý sa postaral o programovanie plyšovej hračky.

Panda okrem spomínaných funkcií obsahuje aj kameru, ktorá dokáže zistiť, či sa v jej zornom poli nachádza človek a upozorniť rodiča, ak dieťa nevidí. Do plyšovej hračky žiaci pridali aj levanduľu, ktorá má upokojujúce a antibakteriálne účinky. „Levanduľa je v sáčku, ktorý sa dá vybrať a poprípade vymeniť za inú vôňu,“ vysvetlila Rebeka z tímu, ktorý si hovorí Bamboo Club.

Foto: Mesto Žiar nad Hronom / ziar.sk

Skutočnosť, že siahli zrovna po pande, nebola podľa nich žiadna náhoda. „Panda, všeobecne plyšák, je najbližšia hračka dieťaťa, o ktoré sa môže starať. A keďže sme chceli pomôcť najširšej skupine ľudí, čiže rodičom s malými alebo dorastajúcimi deťmi, vymysleli sme tento nápad, ktorý by pomohol viacerým ľuďom,“ dodal Vraťo.

Ohúrili aj na súťaži

Študenti z Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom sa so svojím projektom HUG PATROL dostali medzi päticu najlepších projektov v tohtoročnej ENTER programiáde. Po úspešnom zvládnutí súťaže FLL, v rámci ktorej sa prebojovali až do celoslovenského finále a obstáli v náročnej konkurencii skúsených tímov, sa rozhodli zmerať si sily s tímami z celého Slovenska aj v programovaní micro:bitov.

„Keď nám prišlo vyrozumenie, že nás vybrali, boli sme, samozrejme, šťastní. Myslím si, že sa našim študentom tento rok veľmi darilo a sme na nich hrdí. Nielen ja, ale aj škola. Myslím si, že robia dobré meno nielen sebe, ale aj škole celkovo,“ dodala Miroslava Mesárošová, ktorá je na štvorčlenný tím gymnazistov patrične hrdá.