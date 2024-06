Helena Vondráčková mi práve vyrazila zub, priznal známy český spevák. S úsmevom sa spolu odfotili

Helena Vondráčková sa poriadne rozohnila a českému spevákovi Danovi Bártovi lakťom vyrazila zub. Nešlo však o žiadny konflikt.

Incident sa stal, keď sa dvojica dala na oslave speváčkiných 77. narodenín do tanca. Z fotografie, ktorú Dan Bárta zavesil na svoj Instagram sa však zdá, že sa na nečakanom momente obaja dobre pobavili. „Tak mi včera Helenka pri tanci nechtiac vyrazila lakťom dvojku… Ale čo, je to len zub,“ komentuje svoj príspevok.

Autentický obrázok spustil na spevákovej sociálnej sieti vlnu vtipných komentárov. „Tá Helenka má teda ostré lakte,“ napísala jedna z Bártových sledovateliek. „To fakt? Helča má stále paru,“ pridala sa ďalšia. „Ešteže to nebolo obrátene,“ zasmial sa tretí fanúšik.

Helenka má stále zjavne kopec energie na rozdávanie. Teraz však plánuje aj oddychovať. „Všetkých vás pozdravujem a strašne sa teším, že si konečne odpočiniem. Nebudem sa nič učiť, budem veľa spať a snáď sa to vo februári podarí znova,“ odkázala fanúšikom na svojom Instagrame speváčka, ktorá krátko pred samotnou oslavou odspievala i veľký koncert v pražskej O2 Aréne.

Ak by ste si chceli zaspomínať na Helenkiných 60 rokov na hudobnej scéne, môžete do februára budúceho roku zavítať do pražského Tancujúceho domu na výstavu speváčkiných šiat a topánok, ocenení, platní a fotografií.