Neprešiel okolo, ale pomohol. 60-ročného pána v centre Bratislavy zachránil neznámy človek s veľkým srdcom

Ležal na ulici bez známok života, no akoby zázrakom natrafil na tých správnych ľudí. Všímavý okoloidúci totiž nezaváhal a vďaka rýchlemu telefonátu na tiesňovú linku k 60-ročnému mužovi v bezvedomí už o pár minút pribehla pomoc. Vďaka rýchlej reakcii a pohotovej prvej pomoci mala dráma v centre hlavného mesta šťastný koniec.

Incident sa mal stať v pondelok na frekventovanej bratislavskej Obchodnej ulici v centre mesta. Muž ostal ležať na chodníku, nereagoval na podnety a nedýchal. Na tiesňovú linku 112 zavolal okoloidúci muž.

„Operátor linky tiesňového volania 155 Ľudovít Lang cez telefón usmerňoval, inak skvele si počínajúceho nahlasovateľa, ako má pokračovať v stláčaní hrudníka a oživovaní pacienta, ktorý bol v bezprostrednom ohrození života," informuje Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR s tým, že súčasne overil, že len niekoľko desiatok metrov od miesta udalosti je aj oddelenie Mestskej polície, ktoré disponuje automatickým externým defibrilátorom a vyslali ich na miesto.

„Po príchode policajti stihli pripojiť elektródy a po analýze im AED prístroj odporučil výboj. Po prvom výboji už dorazili na miesto dve posádky ZZS, ktoré si prevzali pacienta do svojej starostlivosti. Po podaní jediného elektrického výboja a pri plnom vedomí pacienta previezli na koronárnu jednotku do Univerzitnej nemocnice v Starom Meste," dodali záchranári a vyzdvihli ukážkovú reakciu neznámeho záchrancu. „Je zjavné, že okoloidúcemu nebol ľahostajný život a pomoc neznámemu človeku. Za to mu patrí veľký rešpekt ako aj toto poďakovanie," uzavreli.