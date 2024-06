FOTO: Odmietala ho, ale presvedčil ju, že je iný. Toto sú krásavice, ktoré stoja po boku známych futbalistov

Zažili s nimi vzostupy aj pády, úspech, ale aj neúspech. Reč je o manželkách či partnerkách slávnych futbalistov, ktorí zažiarili na ihrisku, ale žiaria aj po boku svojich krásavíc. Pozrite si známe futbalové páry zo Slovenska aj zo zahraničia.

5. David a Victoria Beckhamovci

Bezpochyby jedným z najznámejších futbalových hráčov všetkých čias je bývalý anglický záložník David Beckham. S manželkou Victoriou tvoria nerozlučný pár už 27 rokov a do dnešného dňa sa im podarilo spolu prekonať mnoho dobrého, ale aj zlého. Majú štyri deti: synov Brooklyna Josepha, Romea Jamesa, Cruza Davida a dcéru Harper Seven. „Nedávno sme sa na seba s mojou ženou pozreli a uznali sme, že vlastne nechápeme, ako sme zvládli tých dvadsaťsedem rokov spoločného života. Bola to niekedy veľmi náročná jazda. Ale zhodli sme sa na tom, že máme úžasnú rodinu, biznis a lásku. Sme spolu šťastní,“ cituje Davida Beckhama v podcaste Jasona Batemana český portál Idnes.cz.

4. Lionel Messi a Antonela Roccuzzo

Tridsaťšesťročná argentínska modelka a podnikateľka je vydatá za kapitána Interu Miami už viac ako 20 rokov a ich láska je stále silnejšia. Antonela sa stala členom futbalistovej rodiny po tom, ako sa 30. júna 2017 zosobášili. Ich svadba, ktorá bola súkromnou udalosťou, bola jednou z najdiskutovanejších svadieb v Argentíne. Manželia majú troch synov: Thiaga, Matea a Cira.

3. Cristiano Ronaldo a Georgina Rodriguez

Kým nestretla hviezdneho portugalského futbalistu, bola španielska modelka len obyčajným dievčaťom, ktoré si zarábalo na živobytie. Dnes je "spriaznenou dušou" jedného z najslávnejších futbalistov sveta, ako ju Cristiano Ronaldo zvykne nazývať. Georgina je matkou dvoch zo šiestich Ronaldových detí a veľmi jej na všetkých deťoch záleží. Často sa s nimi fotí v úprimných momentoch, kde ukazuje svoju nežnú stránku.

