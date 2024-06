Pravé lásky. Nový emóciami nabitý príbeh od Taylor Jenkins Reid

V slovenčine jej už vyšli hity Sedem manželov Evelyn Hugovej, Daisy Jones and the Six, Malibu v plameňoch a naposledy Carrie Sotová je späť.

Je to absolútne perfektná rozprávačka a sme si istí, že Pravé lásky si vás získajú.

Myslím, že každý prežije chvíľu, ktorá rozdelí jeho život na dve časti. Keď sa pozriete späť na časovú os svojho života, niekde na nej nájdete ostrú zákrutu: nejakú udalosť, ktorá vás zmenila a ktorá zmenila váš život viac než ktorákoľvek iná.

Moment, ktorý vytvára „pred“ a „po“.

Foto: Ikar

Spoznáme mladú Emmu, ktorá sa vydá za svoju lásku zo strednej školy Jesseho. Šťastný pár cestuje po svete, žijú naplno a dobrodružne. V deň prvého výročia svadby však Jesse zmizne. Stratí sa spolu s vrtuľníkom niekde v Tichom oceáne – jeho spolucestujúci sú mŕtvi, Jesseho telo nikde.

Emma prežíva obrovskú stratu, bolesť a žiaľ. Dá výpoveď v práci a vráti sa domov, aby sa spamätala. Po pár rokoch natrafí na starého priateľa Sama a znova sa zamiluje. Keď sa zasnúbia, má pocit, že život jej dáva druhú šancu na šťastie.

Ale – osud vie niekedy poriadne prekvapiť, pretože Jesse sa nájde a ukáže sa, že sa celé roky snažil vrátiť späť k nej. Tu je krátky úryvok z pasáže, kde Emma a jej priateľ Sam oslavujú narodeniny jej otca, na stole je čokoládová torta, skvelá atmosféra, Emme zazvoní mobil a v ňom sa ozve známy hlas.

Emma má odrazu manžela aj snúbenca a v hlave aj v srdci chaos. Musí prísť na to, čo vlastne chce a ako neublížiť tým, ktorých miluje. Kto je tou pravou láskou a koho skutočne miluje.

Vypočujte si úryvok.

Číta Zuzana Jurigová Kapráliková:

Pravé lásky budú jednou z vašich srdcoviek. Lebo ako v predošlých knihách aj v tejto dokázala Taylor geniálne vystihnúť všetky možné emócie a takým spôsobom, že ich prežívate spolu s postavami. Či už to bola tá veľká láska, šťastie, ale aj smútok a zúfalstvo. Nádherne zobrazila rozpoltenosť srdca, keď zisťujete, že milujete dvoch ľudí a vy sa ho snažíte zlepiť, dať dokopy.

Taylor Jenkins Reid opäť raz dokázala, že aj jednoduchý príbeh dokáže podať majstrovsky a vyžmýka z vás aj to posledné.

Milan Buno, knižný publicista