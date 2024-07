Ľuďom stačil stan, varič a pár konzerv. Takto vyzerali dovolenky v dobe, keď sme nepoznali all inclusive

Nájsť a objednať vhodné ubytovanie sa dnes dá zopár klikmi na internete, a to takmer vo všetkých krajinách sveta. A hlavne, nech je to all inclusive, hovoria si mnohí Slováci. Spomínate si však na časy, keď ľuďom stačil stan, pár konzerv a plynový varič? A všetkým bolo sveta žiť. Aj takto sa kedysi dovolenkovalo.

Lány stanov a nekonečné rady

„Strechu nad hlavou si musí postaviť každý jednotlivec,“ pripomína hlásateľ v reportáži z roku 1969, ktorá je akousi pripomienkou niekdajšej slávy autokempingov. Lány stanov sa tiahli celým pobrežím, rekreanti čakali v stánkoch s občerstvením v nekonečných radoch, vo vode bola hlava na hlave. „To, čo prinieslo turistom v posledných desaťročiach zariadenie nazvané kemping, je skutočne prevratom," poznamenal hlásateľ pri záberoch na množstvo československých dovolenkárov.

Na archívnej snímke z 31. júla 1970 leto na Zemplínskej Šírave. Foto: TASR

Pre dnešných cestovateľov je to už skôr nezvyk, no v minulosti si rekreanti tento výdobytok pochvaľovali nielen na Liptovskej Mare a Domaši, ale ak sa podarilo vycestovať, tak aj v zahraničí.

Bez výjazdovej doložky ani na krok

Počas socializmu sa dovolenkovalo takmer výhradne len v ostatných socialistických krajinách. Opustiť krajinu však vôbec nebolo jednoduché a človek venoval hodiny návštevám úradov, aby dostal potrebné povolenia a potvrdenia - pas, výjazdovú doložku, devízový prísľub a množstvo iného.

Na archívnej snímke z 27. augusta 1963 leto v Pieninách. Foto: TASR

Medzi vôbec najobľúbenejšie dovolenkové destinácie patrili Bulharsko, Juhoslávia, no rekreanti si pochvaľovali aj maďarský Balaton. Síce ste pri ňom prímorskú atmosféru hľadali len márne, nikomu to ale príliš neprekážalo.

Video, ktoré vás vráti v čase