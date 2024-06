Varovali ju, že bude sukničkár. Laci Strike až pri Aničke porušil jedno pravidlo, ktorým sa riadil

„Ako zvládaš tancovať s babami a nezamilovať sa?“ To je otázka, ktorú mu kamaráti kladú už dlhé roky. Laci Strike je ale už viac ako 20 rokov šťastný vo vzťahu so svojou manželkou Anči, pri ktorej ako prvej porušil jedno nepísané pravidlo, ktorým sa v živote riadil. Dvojicu nerozdelil vekový rozdiel a ani časy, kedy uvažovali, či má zmysel ostať spolu. Tajomstvo jedného z najstabilnejších vzťahov v šoubiznise pritom nie je náročné.

Za baterku do magnetofónu

„Som Laco Neuschl z Handlovej. To sa na mne nikdy nezmení,“ hovorí o sebe rodák z banského mesta, ktorý v ňom prežil krásne detstvo. S kamarátmi na bicykloch prebrázdili všetky cesty, liezli po mostoch a keď doma z rádia započul nejaký hit, hneď ho bralo do tanca. „Raz za čas som počul dobrú pesničku a do toho som si tancoval. Keď sa niečo mihlo aj v telke, tak som to odkukával a skúšal si to tancovať. Postupom času, keď sa dalo už nahrávať na video tak som to robil a učil sa z toho,“ spomínal v podcaste JERGY talks.

Málokto by povedal, že práve Handlová bude akýmsi rodiskom break dance na Slovensku. Laci Strike dlho tancoval iba sám pre seba, no raz ho k sebe zavolali siedmi chlapci, ktorí začali spolu tancovať na ihrisku v meste.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10152921391129443&set=a.10151832161594443

„Jedinou podmienkou bolo, aby som doniesol veľkú šulcovú baterku do magnetofónu. Odvtedy sme trénovali na lúke za mestom doslova každý deň a s chalanmi sme sa nenormálne zlepšovali,“ smial sa pri spomienkach na 90. roky, kedy spolu s ďalšími nadšencami položili základy tanečnej komunity.

Tancujúci zubný technik

Okrem toho Laci najskôr vyštudoval hutnícku školu v Žiari nad Hronom a po vojenčine sa prihlásil na štúdium zubnej techniky rovnako ako jeho sestra. Profesiu zubného technika nakoniec vykonával niekoľko rokov, no nevyhovovalo mu, že je to sedavé zamestnanie. Jedného dňa sa s kamarátmi tanečníkmi rozhodli odísť do Barcelony. S odfarbenými vlasmi na blond tancovali na ulici a peniaze vyberali do klobúka. „Barcelona, to bol risk. Mali sme peniaze len na cestu tam a nič viac,“ priznával.

Článok pokračuje na ďalšej strane: