Zákerný nádor sa jej vracia už šesť rokov. Zuzanka bojuje, no od potrebnej liečby ju delia tisíce

Vyčerpali svoje finančné rezervy, no nevzdali sa.

Mala len tri roky, keď ju prvýkrát prijali na onkológii v Banskej Bystrici. Rodičia malej Zuzanky vtedy verili, že dlhá, viac ako ročná liečba dcére zaberie a ona bude môcť ďalej fungovať ako ostatné deti. Žiaľ, zákerný nádor sa jej už šesť rokov opakovane vracia a náklady na liečbu sa neustále zvyšujú. Od lepšieho života pritom malú bojovníčku delí práve tá.

Nestráca chuť žiť

„Zuzanka bojuje so zákerným ochorením Neuroblastóm – 4. štádium," hovorí mamička Lenka pre portál Donio. Hoci si spočiatku rodina myslela, že spoločnými silami nádor porazia, do života sa im s menšími prestávkami vracia už šesť rokov.

Napriek tomu je však na dievčatku vidieť obrovské odhodlanie a chuť žiť. „Zuzanka je silné dievčatko plné života, ktoré sa aj napriek opakovanému návratu choroby nevzdáva, žije a srdnato bojuje. Napriek všetkým okolnostiam má neskutočnú chuť do života a my rodičia chceme urobiť všetko pre to, aby mohla absolvovať liečbu,“ vyznáva sa mamička s tým, že najlepšia možná liečba, ktorú Zuzke odporučili lekári, je pre nich, žiaľ, finančne nedostupná.

Posledná nádej

