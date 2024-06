FOTO: Slovensko ako z rozprávky. Pozrite sa, ako by vyzerali Tatry či Luník IX v Disneyho réžii

Mnohí z vás už určite niekedy premýšľali nad tým, ako by váš život vyzeral, ak by sa stal hlavným hrdinom akčného filmu či romantickej komédie. Napadlo vám však niekedy, že by mohlo ísť aj o celkom iný žáner, ktorého dej by sa odohrával na dobre známych miestach?

Túto úlohu si na seba zobrala umelá inteligencia, ktorej kreatívni ľudia z instagramového profilu This is Slovakia zadali, aby ukázala, ako by vyzerali slovenské mestá a známe lokality, keby boli v Disney rozprávke. Páči sa rozprávkové Slovensko aj vám?

6. Bratislava

Foto: Instagram/thisisslovakia

5. Trnava

Foto: Instagram/thisisslovakia

4. Luník IX

