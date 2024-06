Už dávno nie je tým malým dievčatkom. Šťastná Uzlinka z Pelíškov oznámila tú najkrajšiu novinu

Okatá Silvie Koblížková už dávno nie je malé dievča, ktoré diváci poznajú ako Lidušku Šebkovú – Uzlinku z filmu Pelíšky. Vyrástla, nezostala pri filme a dnes už dokonca nie je ani Koblížková, ale takmer dva roky pani Maryško. S manželom Jiřím však prezradila ešte jednu krásnu novinku.

„Som v očakávaní, tešíme sa a zároveň sme zvedaví, aké to bude, je to prvýkrát,“ prezradila 39-ročná dabingová produkčná v programe Na kafeečko . „Keď som to doma oznámila, bolo, samozrejme, nadšenie. Nie, že by sme to plánovali a riešili, to nie, ale keď sme sa pred necelými dvoma rokmi brali, hovorili sme si, že to k tomu speje,“ priznala niekdajšia detská hviezda, ktorá svojmu partnerovi, hercovi Jiřímu Maryškovi, áno povedala po dvoch rokoch randenia. ​

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/spoleksouzneni/posts/pfbid0wdtn7U1tcbKXnKR1eNejLCYJGYiNwsPjD1ZHCQMBhai9qteST31ddxEz1f2XbTyfl

„Nakoniec sa mi aj podarí porodiť do 40. narodenín, čo som si hovorila, že by bolo fajn stihnúť. Guľatiny oslávim po šestonedelí,“ raduje sa Silvie Maryško. Hoci to, ako a kde sa zoznámili a kedy preskočila tá povestná iskra, neprezradili a svoje súkromie si strážia, pri svojom bábätku urobili výnimku.

„Tak ja to prezradím, mysleli sme si, že to bude chlapček, asi preto, že sme mali už vybraté meno,“ načrtla herečka s dodatkom, že vyšetrenie napokon ukázalo, že pod srdcom nosí dievčatko - Františku.