VIDEO: Išla do Poľska, aby si do obočia transplantovala svoje vlasy. Po zákroku sa nevedela ubrániť slzám

Za svoje obočie sa vždy tak hanbila, že si nebola schopná vytvoriť ani fotografiu tváre zblízka. Reč je o Poľke, ktorá si svoje ochlpenie nad očami zvykla v mladosti vytrhávať na čo možno najtenšie a dospelo to do štádiá, že jej už nerástlo vôbec. Isabelle Kutxi trávila každý deň minimálne tridsať minút tým, že sa snažila nakresliť obočie, ktoré by aspoň trochu vyzeralo husto.

Neubránila sa slzám

Po rokoch sa dennému rituálu rozhodla dať navždy zbohom a podstúpiť procedúru, za ktorou z Británie cestovala do Poľska. „Som Poľka, a tak som cestovala tam. V Poľsku je všetko lacnejšie a dobre urobené,“ povedala podľa The Mirror.

Za transplantáciu vlastných vlasov do svojho obočia zaplatila 1500 libier, pričom v Británii by za rovnaký zákrok zaplatila 5-tisíc libier. Vlasy jej odobrali zo spodnej časti hlavy. Zákrok trval asi tri hodiny a Isabelle tvrdí, že bol úplne bezbolestný. Pri pohľade do zrkadla sa nemohla ubrániť slzám.

Snívala o tom

„Keď som bola tínedžerkou, obočie som si až príliš vytrhávala, lebo vtedy bol trend mať naozaj tenké obočie. Teraz som snívala o nadýchanom hustom obočí,“ vysvetľuje. O zákroku sa dozvedela pri sledovaní televízie a odvtedy o ňom premýšľala. Rok po procedúre už mala chĺpky nad očami presne také, o akých snívala. I keď výsledok má jednu nevýhodu – chlpy na obočí rastú rovnako ako vlasy.

„Vlasy neprestanú rásť ako obočie a môžu narásť skutočne dlhé, ak ich neostriháte. Každý mesiac si ich chodím zostrihávať ku kaderníčke,“ vysvetlila. Transplantácia ju urobila šťastnejšou. „Vždy som sa schovávala, keď ma niekto fotil, dávala som si ruku na obočie. Vyzerám mladšie, ráno sa viem rýchlo nalíčiť a úplne mi to zmenilo život,“ dodala Isabelle.