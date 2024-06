Manželka miliardára každý deň chodí do práce. Lekárka Katka si nevie predstaviť dovolenku na celý život

Čo si predstavíte, ak sa povie slovo peniaze? „Ja vidím tie dukáty z rozprávky o strýkovi Držgrošovi,“ hovorí Katarína Vlčková, lekárka a manželka miliardára, ktorá by sa mohla v peniazoch kúpať rovnako ako rozprávkovo bohatý Držgroš. Namiesto toho ale s manželom tretinu svojho majetku využili na vybudovanie hospicu pre smrteľné choré deti. Mnohí by povedali, že Katka by si mohla užívať peniaze a nemusela by sa o nič starať. Ona ale chodí ako lekárka každý deň do práce a stará sa o smrteľne chorých.

Láska z baru

Katarína sa narodila v Bratislave, no ako 12-ročná sa s rodičmi presťahovala do Českej republiky. Práve tam vyštudovala praktické lekárstvo a stretla aj svojho budúceho manžela. S Ondrom sa spoznali v bare pri oslave jej 18. narodenín, ktorú jej zorganizoval brat.

„Pozvala som triedu z gympla a on kamarátov z vysokej, medzi nimi bol aj Ondřej. Prišiel za mnou: „Hele, ty prej děláš do biologie.“ Pamätám si, ako som na chvíľu odišla so spolužiakmi von a bola hrozne nervózna, či ho tam ešte nájdem. Nakoniec sme sa rozprávali do šiestej do rána,“ spomínala pre iDNES.cz Katka, ktorá vtedy nemohla ani tušiť, aká budúcnosť ich čaká.

Z brigádnika miliardár

Ondřeja si získala podľa neho tým, že bola jednoduchá inteligentná krásavica. „Veľmi sa mi páčila, bola múdra, stále sme sa mali o čom rozprávať. Dá sa povedať, že som sa hneď zamiloval,“ priznal Ondřej Vlček, ktorého príbeh pozná takmer celé Česko. Z brigádnika sa totiž stal miliardár.

V svetoznámej firme Avast prišiel na letnú brigádu, neskôr viedol tím, ktorý vyvinul jeden z prvých antivírusových programov pre Windows. V roku 2019 sa nakoniec stal generálnym riaditeľom a medzi miliardárov sa dostal po úpise akcií spoločnosti na londýnsku burzu. Čo by ste robili, ak by ste mali k dispozícii takmer päť miliárd českých korún a ako by ste povedali svojim deťom, že ste miliardári?

