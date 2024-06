Nemusíte mať sex, aby ste sa cítili dobre. Títo známi ľudia vysvetlili, prečo sa rozhodli pre celibát

„Chcel som sa znovu zasvätiť Bohu, pretože naozaj som cítil, že je to lepšie pre stav mojej duše,“ povedal kedysi v jednom z rozhovorov kanadský spevák Justin Bieber. Vysvetľoval, prečo sa dobrovoľne vzdal intímneho života a zvolil si cestu celibátu. Nebol však jediný, aj jeho ďalší kolegovia zo šoubiznisu sa v nejakom období svojho života rozhodli pre rovnakú cestu. Niektorí z nich vydržali mesiace, iní aj celé roky.

5. Suki Waterhouse

Partnerka herca Roberta Pattinsona, s ktorým pred časom privítali svojho prvého potomka, taktiež držala celibát. A milostným radovánkam sa vyhýbala vyše roka. Ako uviedla, spočiatku to bolo ťažké, no neskôr si uvedomila, že to bolo potrebné. „Ukázalo sa, že je to veľmi jasné a cítila som sa veľmi pohodlne. Potom som sa stretla so svojím priateľom,“ povedala v jednom z rozhovorov.

Foto: Wikimedia Commons, Xfranksun

4. Andrew Garfield

„Mal som neuveriteľný duchovný zážitok,“ povedal herec v auguste 2022 v epizóde podcastu WTF With Marc Maron, keď opisoval, ako pri natáčaní filmu Ticho držal šesť mesiacov celibát. „Každý deň som sa venoval rôznym duchovným cvičeniam a praktikám a vytvoril som si nové rituály. Okrem celibátu som sa tiež veľa postil, pretože sme s Adamom (herec Adam Driver, s ktorým film natáčali, pozn. red.) museli aj tak schudnúť. Bolo to úžasné,“ spomínal na toto obdobie predstavil filmového Supermana s tým, že rozhodne to bolo dobré pre jeho budúcnosť.

Foto: Wikimedia Commons, https://www.flickr.com/photos/drlovell/

3. Lady Gaga

V rozhovore pre britský denník Daily Mail víťazka Grammy uviedla, že bezpečný sex je podľa nej žiadny sex. „Nemôžem uveriť, že to hovorím - nemajte sex,“ povedala vtedy na podporu kampane kozmetickej značky MAC, ktorá sa angažuje v projektoch zameraných v boji proti vírusu HIV a ochorenia AIDS. „Momentálne som slobodná a rozhodla som sa byť slobodná, pretože nemám čas spoznať kohokoľvek. Takže je v poriadku nemať sex, je v poriadku spoznávať ľudí. Mám celibát a celibát je v poriadku,“ dodala v tom čase s tým, že je v poriadku byť kýmkoľvek, kým človek chce byť. „Nemusíte mať sex, aby ste sa cítili dobre, a ak nie ste pripravení, nerobte to,“ odkázala svojim fanúšikom.

Foto: Wikimedia Commons, Lee Chu

