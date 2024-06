Mala len 12 rokov, keď ju takmer rozpolil zle zapnutý pás. Theu a jej úžasnú cestu sledujú tisícky ľudí

V situácii, keď by hocikto zatrpkol alebo sa stiahol do úzadia, Luboš s dcérou Theou zvolili úplne otvorený prístup. Podporujú ich desaťtisíce ľudí.

„Budú to dva roky, kedy mamička pri šoférovaní zaspala za volantom. Prepadol ju mikrospánok a auto narazilo do nejakého mostíka,“ zaspomínala si pre český Deník len 15-ročná Thea na momenty, keď ju zle zapnutý pás takmer pripravil o život. Školáčka skončila na vozíku a hoci jej život do cesty postavil množstvo prekážok, nevzdala sa. Spolu so svojím otcom dokumentuje svoju cestu a šíria osvetu.

Osudové leto

Výlet do hôr v Krkonošiach zmenil rodine Krečovej život od základov. V aute, ktoré počas letných prázdnin havarovalo, sedela mama, staršia Ema, prostredná Thea a päťročný Eliáš. „Bol to telefonát, aký nikdy nechcete počuť,“ rozpamätával sa otec Luboš Kreš pre Aktuality na okamih, keď sa z manželkinho mobilu náhle ozvalo, aby prišiel za svojou rodinou, ktorú práve vyslobodzujú z vraku auta.

Zatiaľ čo manželka vyviazla relatívne bez výrazných zranení a ešte v ten deň ju prepustili z nemocnice domov, dve deti odviezla záchranka a Theu dokonca vrtuľník. Kým najmladšieho Eliáša a najstaršiu Emu prepustili po pár dňoch domov, Thea, ktorá sa pri náraze vyvliekla z bezpečnostného pásu, stále bojovala o život.

Aby ju netlačil bezpečnostný pás

„Bezpečnostný pás mi v podstate presekol čreva a zlomil mi chrbticu,“ opisuje s dodatkom, že pás mala tak ako vždy podvlečený za chrbtom, aby ju netlačil. „Bohužiaľ, robí to tak každé druhé dieťa. Je to hrozný nezvyk," povzdychol si otec. Ak by si ho zapla správne, tento príbeh by dnes nerozprávali.

„Najhoršie mi bolo, keď som prišiel do nemocnice. Po niekoľkých hodinách sa otvorili dvere z operačnej sály a doktorka Lešková, ktorá dcéru zachraňovala, povedala: ‚Tak pán Kreč, ja vám teraz poviem, ako to vyzerá s vašou dcérou, a budem to brať od hlavy nižšie,‘“ opisuje Luboš.

