Niekedy padla kosa na kameň. Braňo Kostka úprimne prehovoril o tom, aký je život so Zdenou Studenkovou

Keď sa osudovo stretli, on mal 22, ona 39 a ich vzťahu nik veľké šance nedával aj pre vekový rozdiel. No ukázalo sa, že to bola naozajstná a pravá láska, ktorá medzi Braňom Kostkom a Zdenou Studenkovou trvá už takmer 30 rokov. Známy dirigent bol nedávno hosťom v relácii Rádia Slovensko Nočná pyramída, kde prezradil, aký je život s hereckou divou aj to, ako to vyzerá, keď sa pohádajú.

Foto: TASR - Martin Baumann

Toho chcem!

Herečka stretla dirigenta na začiatku 90. rokov, keď dostala jedinečnú ponuku hrať v muzikáli Pokrvní bratia. „Sedeli sme a asi na tretej skúške sa zrazu otvorili dvere a dnu vbehol čiernovlasý kučeravý chlapec s takým deravým tričkom. Prebehol, sadol si za klavír a ja som že... a toho chcem! Jednoducho, keď to v sebe máš a chceš to, musíš to mať! Tento moment bol pre mňa určujúci,“ priznala herečka v markizáckej šou 2 na 1.

Životnú lásku tak našla v mladom dirigentovi. On mal v tom čase 22 rokov, ona 39 a celá rodina podľa jej slov tvrdila, že sa zbláznila. Ich vzťahu spočiatku nikto neveril aj kvôli sedemnásťročnému vekovému rozdielu. No ukázalo sa, že bola naozajstná a pravá láska, ktorá dnes trvá už takmer 30 rokov.

Foto: TASR - Miroslav Koširer

Nejdú do extrému

A hoci Braňo aj Zdena vyzerajú ako harmonický pár, život s hereckou divou opísal známy dirigent najskôr s humorom. „Odpoviem takým fórikom z Inkognita, ktorý povedal jeden z glosátorov a síce: ‚Doma mám posledné slovo ja, tak rozhodla moja žena!‘“ povedal so smiechom, no vzápätí dodal, že je úžasné, keď vidí, ako si so Zdenkou navzájom fandia. „A je príjemné sledovať, ako sa rokmi učíme spolu zvládať aj ťažšie situácie,“ prezradil ďalej.

Foto: TASR - Zuzana Čižmáriková

Aj oni sa vraj vedia pohádať, no zatiaľ čo v minulosti boli ich hádky prudké a búrlivé, dnes už to tak podľa Braňových slov nie je. „Samozrejme, hádkam sa človek nevyhne, ale keď už nejaká príde, tak v nej nejdeme do extrému, hoci my dvaja sme také talianske typy osobností a v minulosti sa naozaj stávalo, že skrátka padla kosa na kosu,“ priznal úprimne a upresnil, že v súčasnosti už hrany ich vzťahu pekne obrúsili. „Ale tak po tých tridsiatich rokoch by sa to aj dalo čakať,“ skonštatoval.