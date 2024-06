Podvádza ťa, napísali Vladovi Kobielskemu, ktorý je 20 rokov šťastne ženatý. Správa mala jedinú chybičku

Kedysi si predstavoval, že svoju lásku stretne v autobuse a strávi s ňou celý život. Aj keď si svoju manželku Vladimír Kobielsky našiel iným spôsobom, vybral si dobre. Nedávno spolu dokonca oslávili porcelánovú svadbu. Do svojej Alenky sa herec zahľadel na internáte v Mlynskej doline. Keď sa prvýkrát stretli, podľa vtipnej historky ju doslova omámil svojím dychom.

„Lukáš Latinák vždy doniesol z domu slaninu, narezal cibuľu a urobil taký nálev, takzvané hriňovské sushi. My sme sa vtedy poriadne najedli a išli sme sa zoznamovať s tými študentkami. Jedna z tých dvoch je dnes moja manželka,“ spomínal herec na ich prvé stretnutie v relácii Chart Show. „Omámil som ju svojím dychom,“ smial sa Vladimír Kobielsky, ktorý sa podľa jeho slov najskôr zamiloval do toho, čo videl a potom do toho, čo v Alenke spoznal. Po rokoch šťastného spolužitia sa mu teraz ozval „dobrodinec" a pripravil mu krušnú chvíľu. „Podvádza ťa," napísal mu. Jeho správa však mala jednu malú chybičku.

Do svadby sa nehrnuli

Keď sa Vladimír a Alenka zoznámili, on študoval herectvo, ona kostýmové výtvarníctvo .Do Alenky sa ako štvrták na vysokej škole zamiloval najprv pre jej atraktívny výzor, neskôr zistil, že aj jej vnútro je nádherné. Začali spolu bývať, no nejak sa so svadbou neponáhľali. Až kým neprišla správa o tom, že čakajú svoje prvé dieťatko. Vlado sa vtedy rozhodol, že je potrebné niečo spraviť, no nebol to ten najromantickejší počin.

Čo iné mi zostáva?

„Snažili sme sa tú informáciu obaja spracovať. Raz večer som odchádzal z domu v takom dlhom plášti. Od dverí som ju ubezpečil, že bude na poriadku a spýtal som sa jej teda, či si ma vezme. Šúpajúc zemiaky, so škrabkou v ruke, sa ku mne otočila a povedala: Čo iné mi zostáva? Takže bolo to neuveriteľne romantické, skoro ako tie briliantové prstene vo filmoch,“ spomína si pre Mamama.

Pár mesiacov po svadbe sa im narodil syn Kristián. Do ich rodiny privítali ešte dve ďalšie deti - dcéru Klárka a syna Krištofa. Manželia po svojom boku strávili už 25 rokov, od ich svadby ubehlo 20 rokov. Obaja si na spoločné krásne momenty zaspomínali na svojom Instagrame, kde zdieľali sériu spoločných fotografií.

Beáta ťa podvádza

