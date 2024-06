Žili v záhradnej chatke, najväčšiu radosť mala zo syna. Lacko zo SuperStar mamine Katke zmenil život

Skromný chalan s chytľavým hitom, dobrým srdcom a ťažkým životným príbehom. „Pošta, pošta, žlté auto má. Pošta, pošta, posol dobrých správ,“ spieval v roku 2018 v SuperStar Ladislav Angyal, ktorý sa síce nedostal do finále súťaže, no aj tak mu to zmenilo život. Slovákov sa dotklo, v akých ťažkých životných podmienkach žil so svojou chorou mamou Katkou a vďaka štedrým ľuďom viac nemusel vyrastať v záhradnej chatke. Lacko sa postavil na nohy a pomohol aj svojej mamine, s ktorou mal komplikovaný vzťah. Tá ho teraz navždy opustila a do neba jej poslal krásny odkaz.

Život v záhradnej chatke

Sedem kilometrov chodil ráno pešo do školy a s rodičmi žil v záhradnej chatke, ktorá mala len 13 metrov štvorcových. „Elektrika bola načierno, voda len studňová, žiadne ohrievanie vody, vécko len latrína. To boli tie extrémy,“ prezradil pre VidaduTV Lacko, ktorý pred rokmi piesňou Pošta ovládol Česko Slovensko má talent a neskôr Superstar, do ktorej ho prehovorili kamaráti. Tí chceli vidieť, ako sa strápni a pôjde domov, no jeho pesnička sa stala hitom.

Ešte viac ľudí zaujal jeho ťažký životný príbeh a v tom čase sa zdalo, že chlapcovi chce pomôcť celé Slovensko. Lacko sa staral o svoju mamu, ktorá sa narodila s detskou mozgovou obrnou a keď ho chcela odobrať sociálka, život zobral do vlastných rúk, zohnal im byt a základné veci nutné na prežitie.

Najväčšiu radosť mala zo syna

„I keď to nie je bohviečo, ale je to lepšie, lebo máme kúrenie, čo sme vtedy nemali. Máme vodu, sociálne zariadenie tak, že nemusím ísť von a je to síce jedna miestnosť, ale mám tu všetko, čo by som mal mať,“ vravel pre Markízu o izbe veľkosti 3 x 2 metre.

