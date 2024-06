V dvoch veciach sú lepší ako zajačikovia. Päť slávnych žien, ktoré si vybrali výrazne starších partnerov

Nelákajú ich mladí zajačikovia, ale ani ich vlastní rovesníci. Niektoré ženy priťahuje úplne iná kategória mužov - zrelí, skúsení a sebavedomí partneri, ktorí už vedia, čo chcú. Týchto päť slávnych dám sa zahľadelo do výrazne starších mužov, ktorým dokonca neváhali vysloviť ani svoje áno.

5. Katie Holmes a Tom Cruise

Hollywoodsky herec je od svojej už dnes bývalej manželky a matky jeho dcéry Suri starší o 16 rokov. Pre Katie Holmes však bol zrejme kedysi tým pravým, keďže v minulosti uviedla, že má rada starších partnerov. Podľa nej sú totiž pozornejší a majú vraj už rozum. Katie Holmes sa vydala za Toma Cruisa po ročnom chodení 18. novembra 2006, keď mala 27 a on 43. Rozviedli sa v roku 2012.

Spolu s Tomom Cruisom v júni 2009. Foto: Wikimedia Commons, Angela George

4. Calista Flockhart a Harrison Ford

Starí muži sa páčia aj predstaviteľke seriálovej Ally McBealovej, s hercom Harrisonom Fordom totiž začala chodiť v roku 2002, keď mal on 60 a ona 38. Vzali sa 15. júna 2010. Dvadsaťdvaročný vekový rozdiel v ich prípade však nezohráva žiadnu rolu, sú totiž spolu už desiatky rokov šťastní a vychovávajú syna, ktorého si adoptovali. Herečka tiež kedysi v jednom z rozhovorov prezradila, že si ohľadom vyššieho veku zvykne svojho manžela láskyplne doberať. „Pamätám si, že som si pomyslela: 'To je smiešne, on je na mňa príliš starý, ja som príliš mladá.' Ale do koho sa zaľúbiš, nemôžeš, a ja som sa zamilovala do neho. V budúcnosti to môže byť problém, ale zatiaľ to tak nie je. Rada ho s tým dráždim. Používam to proti nemu. Hovorím: 'Áno zlatko, si veľmi starý, to vieme',“ dodala so smiechom.

Foto: Wikimedia Commons, jdeeringdavis

3. Ivana Gottová a Karel Gott

Ivana Gottová, za slobodna Macháčková, bola jedinou ženou v živote Karla Gotta, ktorej slávny spevák povedal áno. A to aj napriek tomu, že ho vyštudovaná zdravotná sestra na začiatku rázne odmietala. Napokon sa do Zlatého slávika zamilovala a neodradil ju ani fakt, že Karel bol od nej o 37 rokov starší. Darovala mu dve dcéry a do konca pri Karlovi stála. „Nie je deň, aby som na Karla nemyslela. Keď sme sa koncom roku 2017 dozvedeli tú krutú diagnózu, naučili sme sa spoločne radovať z každého ďalšieho dňa, žil len prítomnosťou,“ spomínala vdova na sociálnej sieti.

Foto: TASR - Bohdan Kopčák

