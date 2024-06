VIDEO: Princ William baví svet. Na koncerte Taylor Swift sa odviazal a tancoval ako nikdy predtým

Princ William oslávil svoje 42. narodeniny so svojimi deťmi, princom Georgeom a princeznou Charlotte, na londýnskom koncerte Taylor Swift. A hoci si mnohí fanúšikovia mysleli, že na koncert išiel hlavne kvôli svojim deťom, zdá sa, že najviac si to užil samotný princ. Na videu, ktoré sa stalo virálnym hitom, vidieť, ako sa William odviazal pri známej skladbe „Shake It Off“ a ľuďom sa páči, že si zatancoval, ako keby sa naňho nikto nepozeral. „Vytiahnite toho chlapa z paláca častejšie,“ odkazujú princovi.

„Je skvelé vidieť ho, ako si užíva zábavný večer s deťmi. Ich rodina toho zažila toľko, že som si istá, že potrebovali pár hodín zábavy,“ napísali na sociálne siete fanúšikovia, ktorí sú radi, že môžu princa Williama vidieť aj v takomto svetle, pretože sa im vždy zdá byť veľmi vážny.

Ešte pred samotným koncertom sa princ s deťmi osobne stretol s Taylor Swift a na ich spoločnej fotke žiaria šťastím nielen deti, ale aj samotný William. „Hlavne sa bavte,“ odkázala im speváčka a zdá sa, že princ z Walesu si jej slová zobral k srdcu. Následník britského trónu sa na tribúne poriadne odviazal a video, na ktorom tancuje do rytmu piesne, baví mnohých. „Princezná Diana by bola naňho hrdá,“ odkázali fanúšikovia.

Pozrite si video: