Bolo mi dožičené viac, ako som kedy sníval. Adam Ďurica prezradil, komu najviac vďačí za svoj úspech

Už dlho si užíva úspech nielen v osobnom živote, ale aj tom kariérnom. Spevák Adam Ďurica je pevnou súčasťou šoubiznisu už dvadsať rokov a ako vraví, to, že sa mu to podarilo, je súhrou niekoľkých faktorov. V rozhovore pre Nový Čas okrem iného prezradil, komu vďačí za úspech, čo je jeho snom a s kým by si rád dal večeru.

Pomohol mu Paľo Habera

Hrával v kapele a keď prišla česká Superstar, ktorú vyhrala Aneta Langerová, v kapele si povedali, že keď to príde aj na Slovensko, prihlásia sa. Práve Adam Ďurica sa v prvej sérii Slovensko hľadá Superstar dostal najďalej a kolegovia mu dali požehnanie, že s tým musí niečo urobiť a musí pokračovať. Nevyšlo mu to a do finále sa nedostal (hoci mu porotcovia chceli udeliť divokú kartu), no napokon sa presadil - aj vďaka pomoci Pavla Haberu.

Vložený príspevok z Facebooku

Porotcovský kat sa prihovoril za speváka vo vydavateľstve, ktoré s ním o dva roky neskôr podpísalo zmluvu. „Nakoniec sa mu podarilo presadiť, čomu som rád a možno ani nevie, že som ho do firmy Universal odporučil ja, ale to len tak pre zaujímavosť,“ prezradil Paľo Habera. Najväčší úspech prišiel až s pesničkou Neľutujem, ktorá má dodnes na YouTube vyše 21 miliónov prehratí. Prvým človekom, ktorý skladbu počul, bola jeho partnerka Kristína.

Komu vďačí za úspech?

Jeho vďaku si vraj zaslúžia mnohí ľudia - napríklad aj jeho rodičia a brat za to, akú úžasnú silu majú ako rodina, ako si vedia pomáhať a posúvať sa spoločne vpred. „Mojej manželke za úžasnú podporu a život mojich detí, ktorým vytvára bezpečný prístav a teplo domova. Mojim fanúšikom za to, že pri mne stoja a že už 20 rokov môžem pre nich spievať a tešiť sa z toho,“ dodáva Adam pre Nový Čas.

