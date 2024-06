Zakoktal sa, no aj tak mu jeho kolegyňa povedala áno. Známy slovenský herec vstúpil do chomúta

Prežíva mimoriadne krásne obdobie. Herec Braňo Mosný, ktorého môžete poznať zo seriálu Sestričky, šou Tvoja tvár znie povedome či divadelných dosiek, sa oženil. Jeho vyvolenou sa stala kolegyňa Silvia Soldanová, s ktorou si svoje áno povedali tak trochu atypicky.

Darček pre neho

Herec svoju manželku požiadal o ruku pred tromi rokmi. „Pripravoval som sa na to dosť dlho, nevedel som, aký prsteň vybrať, lebo keď je žena matkou, tak prsteň dáva väčšinou z praktických dôvodov dole. V tom mi pomohla skvelá šperkárka Lucia Gašparovičová. Stretli sme sa, opísal som Silviu - aká je, aký má vkus a Lucia vyrobila prsteň na mieru. Úplne Silvii sadol a je unikátny, z čoho mám radosť,“ povedal vtedy pre markiza.sk.

Samotný akt však taký jednoduchý nebol, hoci Braňo chcel, aby to bolo čo najobyčajnejšie. Urobil to teda počas dovolenky v Chorvátsku a dal si to k narodeninám. „Niektorí muži to robia na Vianoce alebo na narodeniny ženy, ale ja si myslím, že tento postup je nesprávny. To je vlastne spojenie dvoch darčekov do jedného, ale veď ona je darčekom pre mňa,“ tvrdí umelec a následne vysvetlil celý plán.

Bez obrúčok

Zapojil do toho aj ich potomka, ktorému podhodil prsteň v nenápadnej krabičke. „Silvika ju zbadala a nechápala, kde sa vzala,“ opisoval a dodal, že vtedy prišiel so šampanským a z knižky jeho syna začal vyhrávať svadobný pochod. „Mal som to pripravené, ale aj napriek tomu, že bývam sebavedomý, začal som koktať... Spýtal som sa jej tú osudovú vetu a spolu sme si aj poplakali,“ priznal šťastný Braňo.

Foto: Instagram/brano.mosny

Sobáš napokon prebehol v piatok 21. júna 2024 v sobášnej sieni trnavskej radnice. Ako správni herci nezabudli ani na dramatické momenty pauzy predtým, než povedali áno pred svojou rodinou, synčekom a kamarátmi. Ako informuje Trnavský hlas, vzájomná výmena manželských obrúčok na e chýbala, pretože vankúšik na ne určený bol prázdny. „Novomanželia si však zobrali perá a jednoducho si ich na prsty navzájom nakreslili,“ dodáva portál.