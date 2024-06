Jaro Filip ju posielal na potrat, kvôli Kemkovi sa rozviedla. Anna Šišková napriek všetkému verí v lásku

Bola to moja prvá veľká láska. Kto poznal Jara Filipa vedel, že to bol veľký milovník a ženy ho milovali, spomínala herečka.

Je živelná a celú miestnosť ihneď naplní energiou. Málokto by povedal, že herečka Anna Šišková prežila v živote chvíle, keď sa stala pre iných takmer neviditeľnou. Spoločnosť ju pre predsudky odvrhla rovno dvakrát. Prvý raz, keď otehotnela so ženatým mužom a stala sa slobodnou matkou. Druhýkrát, keď sa rozviedla a tvorila pár s o 15 rokov mladším Jurajom Kemkom.

„Ako mladé dievča som bola slobodnou matkou, ktorú všetci odsudzovali. Mala som dieťa so ženatým mužom, aj keď on najskôr Dorotku veľmi chcel, nakoniec sa na nás vykašľal. Mala som 19 rokov a spoločnosť sa vtedy postavila proti mne,“ hovorila pre Deník po rokoch herečka, ktorá dokázala prežiť nemožné. Každý pád síce oplakala, ale na lásku a šťastie nikdy nezanevrela.

Otec chcel právničku

Otecko chcel, aby z nej bola právnička, lebo bola od detstva papuľnatá a drzá. „Moji bratia ho ešte museli vypočuť. Tomu najstaršiemu povedal, že bude lekár, tak je lekár. Tomu mladšiemu povedal, že bude zubár. Otec ale zomrel, keď som mala 16, brat odišiel do Vatikánu a ja som sa stala herečkou,“ spomínala v šou 7 pádů Honzy Dědka Anna Šišková, ktorá chcela byť herečkou od svojich 10 rokov.

Foto: TASR

Vyrastala vo Vrátnej doline, päť kilometrov od Terchovej, kde nemali televízny signál a filmy videla len vďaka susedom, ku ktorým chodili pozerať televízor. „On tam bol taký šikovný, neviem, kam tú anténu vystrčil. Bola tam veľká kuchyňa a v nej asi 30 ľudí. My deti sme boli vpredu a pozorovali televízor. Bežal nejaký seriál, asi Forsytovci, a niečo strašné sa tam stalo. Herečka sa mala rozplakať, ale neurobila to. A ja som sa na to tak pozrela a pomyslela si, že by som to zahrala lepšie. A tak vznikol nápad, že budem herečka,“ spomínala Anka Šišková. Už na strednej škole rada bavila svojich spolužiakov. Na Vysokú školu múzických umení sa však nedostala, hoci sa prebojovala medzi 13 najlepších.

Foto: TASR

Zlý kádrový posudok kvôli bratovi

„Boli 70. roky a ja som mala veľmi zlý kádrový posudok. Môj brat vtedy odišiel do Vatikánu a študoval za kňaza,“ vysvetľovala. Brat podľa nej do Talianska ušiel kvôli prísnemu otcovi, no neuvedomil si, aké problémy svojím odchodom spôsobí celej rodine. To, že Anku nezobrali na herectvo, brala ako veľké sklamanie.

Komisia ju totiž chválila a ona bola presvedčená, že od septembra bude študovať herectvo. „Keď som sa vrátila z prijímačiek, popisovala som spolužiakom a profesorom na gymnáziu, ako som uspela,“ spomínala. Keď jej ale domov prišiel list s odmietnutím, bola to obrovská prehra. „Tak čo, herečka?!“ pokrikovali po nej na škole.

Jaro Filip, prvá láska

Článok pokračuje na ďalšej strane: