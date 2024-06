Keď jej snúbenec bojoval s rakovinou, bola pri ňom až do konca. Meryl Streep si uvedomuje, že život je dar

Meryl Streep ocenili troma Oscarmi za úlohy vo filmoch Kramerová versus Kramer, Sophiina voľba a Železná lady. Známa je aj zo snímok ako Lovec jeleňov, Madisonské mosty, Smrť jej pristane či z muzikálu Mamma Mia!. Na Oscara ju nominovali viac ako 40-krát. Dnes (22. júna) oslavuje americká filmová a divadelná herečka Meryl Streep 75 rokov.

Meryl Streep. Foto: Wikipedia/Jack Mitchell

Rýchly vzostup

Narodila sa 22. júna 1949 v meste Summit v americkom štáte New Jersey. Predkovia jej otca boli Holanďania a španielski sefardskí Židia. Otec si svoje meno Messerschnitz zmenil na Streep. Matka pochádzala zo zmiešanej írsko-švajčiarsko-anglickej rodiny. Prvé herecké skúsenosti nadobudla v amatérskom divadle, neskôr študovala herectvo na Yalovej univerzite. Po skončení štúdia odišla do New Yorku, kde začala hrať na rôznych divadelných scénach vrátane slávneho Broadway.

Na filmovom plátne debutovala v roku 1977 v snímke Julia. O rok neskôr bola za svoj výkon v snímke Lovec jeleňov (1978) prvýkrát nominovaná na Oscara za vedľajšiu rolu. V tomto čase nakrúcala aj televízny seriál Holocaust (1978), kde hrala nemeckú ženu vydatú za židovského umelca. Seriál mal vysokú sledovanosť po celom svete a americká herečka zaň dostala prvú cenu Emmy.

Prvý Oscar

Prvého Oscara dosiahla za stvárnenie emancipovanej Joanny Kramerovej v dráme Kramerová versus Kramer (1979). Herecký talent predviedla aj v britskom filme Francúzova milenka (1981), za ktorý získala ako herečka v hlavnej úlohe cenu BAFTA, Zlatý glóbus a ďalšiu nomináciu na Oscara.

Viac si môžete prečítať na ďalšej stránke.