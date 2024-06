Fľašu s vodou v aute radšej nenechávajte. Hasiči vysvetľujú, že to môže mať hrozivé následky

Horúčavy sú už v plnom prúde. Okrem vychutnávania si pekného počasia to však so sebou prináša aj niekoľko hrozieb. Horúčavy totiž vedia narobiť poriadnu paseku - obzvlášť v spojení s autami. Vedeli ste o tom, že si treba dávať pozor aj na to, aby ste vo vozidle nenechali plastové fľaše?

Pozor na možný požiar

O možnom riziku požiaru varujú americkí hasiči každý rok, ich upozornenie sa však zíde aj Slovensku. Podľa slov hasiča Davida Richardsona si treba dávať pozor, kam plastovú fľašu v aute položíte. Slnečné svetlo totiž cez tekutinou naplnenú fľašu prenikne, tá tak pôsobí ako lupa a môže spôsobiť aj požiar. O nebezpečenstve hovorí aj technik Dioni Amuchastegui z Idaha, ktorý to zažil aj sám. Počas toho, ako obedoval, si všimol stúpajúci dym. Následne uvidel, že svetlo sa lámalo cez fľašu s vodou a sedadlo tak začalo horieť.

Situáciu vysvetľoval v nasledujúcom videu:

Bol trochu prekvapený

Vo videu Amuchastegui nastaví presnú polohu fľaše na sedadle, cez ktoré preniká slnečné svetlo, a na látke sedadla je vidno objavujúce sa a blikajúce plamienky. Keď zdvihne fľašu zo sedadla, vidno dve zvyšné stopy po horení. Žiar bol dostatočne silný na to, aby vypálil dieru.

„Vlastne som bol trochu prekvapený, musel som si to dvakrát pozrieť a skontrolovať to ešte raz a naozaj to bolo super horúce. Dokonca som strčil ruku pod svetlo, len ťažko tomu spočiatku uveriť,“ povedal technik vo videu. Hasiči preto odporúčajú ľuďom, aby fľaše s vodou držali mimo vozidla, keď ho nikto nepoužíva.