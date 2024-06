V druhom zápase na ME to už nevyšlo. Slovenskí futbalisti po tuhom boji podľahli Ukrajine

Slovenskí futbalisti prehrali vo svojom druhom zápase na ME v Nemecku s Ukrajinou 1:2. V piatkovom stretnutí E-skupiny síce vyhrávali po prvom polčase 1:0 vďaka Ivanovi Schranzovi, no na aktivitu súpera po zmene strán nestačili. O víťazstve Ukrajincov rozhodol Roman Jaremčuk. O tom, či Slováci postúpia do vyraďovacej fázy, sa tak rozhodnú v záverečnom skupinovom dueli s Rumunskom, ktorý je na programe v stredu o 18.00 h vo Frankfurte.

Schranz sa presadil v druhom stretnutí za sebou a stal sa vôbec prvým hráčom Slovenska, ktorý zaznamenal viac ako jeden gól na európskom šampionáte. V piatok sa však napokon tešili Ukrajinci, za ktorých najskôr vyrovnal Mykola Šaparenko a neskôr prihral na víťazný gól Jaremčuka. V neúplnej tabuľke figurujú Slováci na tretej priečke s tromi bodmi.

Slovensko - Ukrajina 1:2 (1:0) Góly: 17. Schranz - 54. Šaparenko, 80. Jaremčuk. ŽK: 84. Jaremčuk. Rozhodcovia: Oliver - Burt, Cook (všetci Anglicko).

Náznaky šancí na oboch stranách v úvodných piatich minútach zhatili ofsajdové postavenia. Neskôr vyslal z ľavého krídla nebezpečnú strelu Haraslín, brankár Trubin si však pripísal pohotový zákrok pravou nohou. Krátko na to sa do veľkej šance dostal Schranz, ku ktorému sa odrazila tečovaná lopta od Matvijenka, no Trubin bol opäť na správnom mieste.

V 17. minúte vybojoval Lobotka priamy kop, ktorého sa ujal Hancko a opäť preveril ukrajinského brankára. Následne sa zúročila aktivita Haraslína, ktorý poslal loptu na Schranza a na jeho hlavičku už Trubin nestačil - 1:0. Na druhej strane zmaril pokusy Dovbyka obranným zákrokom Pekarík. Ukrajinci si vybojovali dva rohové kopy za sebou, Dúbravkovu bránku však výraznejšie neohrozili.

