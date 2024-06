Po päťdesiatke nemusí byť žena neviditeľná. Henrieta Mičkovicová si berie príklad z Francúzok

Základ úspechu je podľa nej v tom, keď žena vyzerá prirodzene, sviežo a zdravo. Najväčšou inšpiráciou sú pre ňu Parížanky, ktoré podľa nej nie sú také pekné ako Slovensky a napriek tomu majú šmrnc a pôvab. „A vek sa tam nerieši. Spoločnosť je nastavená inak ako tá naša, aj šesťdesiatročná žena pôsobí mladistvo a môže byť objektom sexuálnej túžby,“ priznala pre Šarm Henrieta Mičkovicová, ktorá 25. júna oslavuje 57. narodeniny. Obľúbená slovenská herečka má pre ženy po päťdesiatke jasný odkaz – život sa nekončí a ženy sa nemusia stať neviditeľnými.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/mickovicova/photos/bc.Abq-Sr7fwPAm4mHOlIlKnX9MoYsA6kBtSYCJCq--zzDO6dNVdz3110lCDtKbcojVy3cRpVsBunTj7I0nYFh42iXkF1kdEHA2p0jKhjMn9LUjcfmZXwL0-NFcMqjB49n9SD_eb5ey2KEaYjJiqtBgBpyZ_kgEXpKiaE5dbxU4mXnazg/911415938895472/?opaqueCursor=Aboaq08y394tr_KnfRpX7J1jU9k9Q6xd9K1HLfZ8FVc7URRYp5ksD55NuNHRPUofvou2GYdN3-BnHOpom3r6HDnE2INb37IFaEV2CSAkF7xTC5GnChDe0PHZwU_8-whaV6UeoZYaLRQHLyNuZkqNZBcYveNYZjxhrKe1pymvK1KDBkSqOlVCb88awadz8M28bPGDplo_a27aGH8Sa8qFsPg1Xj5EDwPzvl2YI6c7Mm2kDnSgZAYY2vsYI1t7gY1Y5OkW83ggXMkf-opUqmhpA908fdISXALEWYe8wldyeOm2sXt67TXm-HifCegZEj7LRi2H9wU27iO7a7iw_ZG9hPHmYkWM1xnC04DbOO3x5u1qcIjdTCZbR2Wl7tTR8cp3UVdpbHSKXw_-0-Ln8bGGpr23akAFo231yzbf1oYNvO9KSLmg0gXjQK3CyPtFra-h6No-7d2GLZD6RRXUCvhQxX2FzRFhZ7QwSpCRf-dbKvvPJ4kOJu-cTLwYDA30kBPneuZbqZi9G16WhUXvMvHS-Gi2kK8_uKWOaEXOTbJ-Adf5iT1CFH5P8ULiYppdFLZuunu6ZG11hbTUP0FaH3dOTw1d8a3xLkCcxS_RJ3czdqE8HwZ5J4w7c0LFLt4a8OaBkU5QL9P1jvhHrleVVGv_q369XWwfNkqWfRRlQyHfdOeuq9pinHcky7CqtPZv1OiyYIWaW8Tgsd9iAzlkQPFC3gV1gtyCGSFft79BL__yzsa8B0rVwyX5Vp86A7J9wDF_m2E

V puberte roztrhala svoju fotku

„Pozorujem, že niektoré ženy po päťdesiatke sa na nejaké obdobie utiahnu, akoby schovajú. Je to pre mňa zvláštne, lebo veď doteraz existovali normálne, smiali sa, koketovali, stále majú partnerov, svoj intímny, pracovný, sociálny život. Tak prečo by sme sa mali začať správať inak?“ pýtala sa Henrieta Mičkovicová, ktorá priznala, že sebavedomie nabrala v tínedžerskom veku. Keď mala šesť rokov, musela nosiť okuliare s nepekným rámom, vypadli jej zuby a rodičia jej dali ostrihať jej dlhé havranie vlasy.

„Pamätám si na školskú fotografiu z toho obdobia, kde mi učiteľka ešte aj ofinu pripla sponkou, aby mi nepadali vlasy do očí. V puberte som ju roztrhala. Dnes to ľutujem, že som si nenechala spomienku na toto obdobie, ktoré bolo úplne v poriadku, hoci v tom čase som to vnímala ako nočnú moru,“ priznala pre Šarm herečka, ktorá sa rokmi naučila, že žena nemusí spĺňať všetky aktuálne normy krásy, ale musí z nej niečo vyžarovať.

Triky od francúzskych žien

Sama teraz tvrdí, že nechce vyzerať o 20 rokov mladšie. „Načo? Kto by mi to uveril?“ smiala sa Henrieta Mičkovicová a priznala, že z plastických operácií má paniku a pri estetických procedúr sa drží pravidla – menej je viac. Tajomstvo jej sviežeho vzhľadu môže byť inšpiráciou pre mnohé z nás.

Článok pokračuje na ďalšej strane: