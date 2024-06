Chcete, aby vaši potomkovia čítali čo najviac? Učiteľka nadaných detí na to má špeciálny trik

Prečo by sme mali deti viesť k čítaniu? Je to jedinečná činnosť, ktorá nielenže rozvíja slovnú zásobu a komunikačné zručnosti, ale zlepšuje aj gramatiku a podporuje tvorivosť a písanie slohov a príbehov. Podľa učiteľky z bratislavskej školy pre nadané deti Beáty Husárovej by však deti mali v prvom rade čítať pre radosť.

Deti by mali čítať hlavne pre radosť. Foto: Freepik @Rawpixel.com

„Keď som bola dieťa, milovala som chodiť do knižnice a požičiavať si kopec kníh a potom sa pretekať s kamoškami, ktorá prečítala viac. Dnešná doba je však iná ako kedysi, a preto je potrebné, aby rodičia začali budovať u detí vzťah ku knihám už od útleho veku,“ povedala v rozhovore pre magazín Nový Čas pre ženy.

Rovnaké ako dospelí

Dnešné deti sú podľa nej v podstate rovnaké, ako boli kedysi ich rodičia. „Doba však pokročila a rodia sa do sveta, ktorý ovláda technika, mobilné telefóny a sú im vystavované denne. Nemám rada škatuľkovanie, že dnešné deti sú lenivejšie, hlúpejšie alebo vedia menej. Sú také, ako ich my dospeláci vedieme. Čítajú. Hoci mám pocit, že menej,“ usudzuje.

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Jonathan Borba

Ako môžeme naše deti v čítaní cez leto podporiť? Učiteľka prináša hneď niekoľko tipov.

6. Vzor doma

Ak sú čitateľmi aj rodičia, je to veľká vec. Dieťa totiž potrebuje vzor. „Ak dieťa uvidí, že si doma rodič číta, bude čítať aj ono. Ak uvidí rodiča s mobilom, tak si knihu do ruky tiež nezoberie,“ hovorí Husárová.

5. Príliš nahusto

Niektoré deti dokáže odradiť práve nahustený text. Majú potom pocit, že knihu nezvládnu prečítať, lebo je v nej toho priveľa. Čo radí Beáta Husárová?

Článok pokračuje na nasledujúcej strane.