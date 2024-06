Sexuálna poradkyňa Zuzana Marková: Najväčším zabijakom vzrušenia sú nevypovedané veci

Podľa štúdií je v každom desaťročí menej sexu ako v tom predchádzajúcom, ľahko dostupné alternatívy ničia dôležitosť intimity pre človeka a ľudia dnes neinvestujú čas do partnerských vzťahov. Na tieto témy sa so vzťahovou a sexuálnou poradkyňou Zuzanou Markovou pre DOBRÉ NOVINY rozprávala Lucia Fričová.

V rozhovore sa dozviete: prečo ženy často prežívajú emócie intenzívnejšie ako muži,

či Slovákom chýba sebavedomie,

pre koho je vhodné vyhradiť si na sex konkrétny čas v týždni,

čo ničí prirodzenú sexualitu,

akým spôsobom spojila Zuzana varenie s intimitou.

Ako vnímate slovo sex, s čím sa stretávate v spoločnosti?

Stále vnímam, že sex sa v spoločnosti považuje za tabu slovo a rozprávanie o ňom vyvoláva rozpaky a neistotu. Dokonca sa o ňom ťažko hovorí aj partnerom doma a toto nerozprávanie a neporozumenie vyvoláva zbytočné problémy, zranenia, bolesť, smútok. Zároveň však vidím aj záujem a chuť vedieť viac, otvárať sa rozhovorom o sexualite a mať uspokojivejší sexuálny život. Preto treba o ňom rozprávať. Rešpektujúco, odborne, ľudsky, povzbudzujúco a podporne.

Vyštudovali ste právo, ale robíte vzťahovú a sexuálnu poradkyňu. Čo vás viedlo k tomuto vývoju?

Vzťahy ma zaujímali vždy. Od advokátky, právničky som sa dostala k mediácii, kde som prichádzala do kontaktu s rozchádzajúcimi a rozvádzajúcimi sa pármi. Tam som spoznávala rôzne problémy, ktoré môžu páry mať. Uvedomila som si, že ak by prišli skôr, mnohé vzťahy by sa dali zachrániť. Tak som sa dostala až k momentálnej práci, kde párom pomáham pri problémoch napríklad s komunikáciou, porozumením si, či sexuálnou nespokojnosťou.

Ženy prežívajú emócie intenzívnejšie a vyjadrujú ich často slobodnejšie ako muži. Ako to mužom vysvetliť?

Je to kombinácia viacerých faktorov. Výchova v rodine, kde sa nepodporovalo vyjadrovanie toho, čo cítia. Celá naša kultúra spôsobuje, že muži nie sú vedení k vyjadrovaniu pocitov. Musia podávať výkon, byť silní, nefňukať, pretože to je považované za slabosť. Taktiež, čo sa týka mozgových štruktúr a ich prepojení, sú tam vo všeobecnosti určité rozdiely medzi mužmi a ženami, ktoré tiež vplývajú na schopnosť vyjadrovať emócie.

Foto: Archív Zuzany Markovej

U mužov je silnejšia ľavá hemisféra, ktorá zodpovedá za logiku, systém, triedenie faktov a spracovanie údajov. Nechcem to paušalizovať, lebo to majú aj ženy, tie to ale dokážu ľahšie prepájať. Spájajú sa so svojimi pocitmi a vedia ich lepšie odkomunikovať. Ale aj s tým sa dá pracovať a neznamená to, že všetky ženy sú rovnako emočné a všetci muži sú rovnako racionálni.

So sexom je úzko spojená téma sebavedomia. Sme, my Slováci, ako národ podľa vás sebavedomí?

Nerada paušalizujem, ale dovolím si tvrdiť, že sebavedomie nám chýba. Už doma alebo v škole je upriamovaná pozornosť na to, čo nevieme, aké chyby robíme a čo máme zlepšiť. Hodnotenie a kritiku dostávame z každej strany. Málokoho v detstve povzbudzuje okolie vo viere v seba.

Málokde sa oceňujú dary a talenty, ktoré dieťa má. Výsledkom býva pocit nedostatočnosti. Veľa klientov, keď sa ich opýtam, čo si na sebe vážia, na čo sú hrdí, za čo by sa ocenili, najprv dlho rozmýšľa. Niekedy ani nevedia nič nájsť. Veľakrát berú svoje prednosti ako samozrejmosť a bežnú vec, ktorá nestojí za reč.

Platí, že muži sa sexom uvoľňujú od stresu a ženy potrebujú byť uvoľnené, aby ho mohli mať. Zdieľate tento názor?

Vo všeobecnosti to môžem potvrdiť. Neznamená to však, že všetky ženy a muži to tak musia mať. Vplýva na to osobnosť, výchova, kultúrne presvedčenia, životný štýl, aktuálne naše potreby. A tak to môžeme mať aj vymenené a nie vždy rovnako. Každý pár to má inak a závisí to od dynamiky vzťahu. Riešením je poznať sa navzájom a komunikovať o svojich potrebách.

Ženu napríklad môže vzrušovať a pripraviť na milovanie to, že je chcená a muž jej to pohľadmi, priazňou a dotykmi dáva najavo. Niekoho môže vzrušovať hlboký intímny rozhovor o pocitoch a potrebách alebo pocit, že je milovaný, prijímaný a počúvaný. Niekto potrebuje len fyzický akt a nepotrebuje okolo toho slová ako milujem ťa, vzrušuješ ma, či chcem ťa.

