Milenky na neho stáli v rade. Legendárny farár Otík bol v skutočnosti nenapraviteľný sukničkár

„Panenko Maria Podsrpenská, vidíš to?“ alebo „Sodoma Gomora! To je len niekoľko hlášok legendárneho farára Otíka z trilógie Slunce, seno..., ktorý sa pravidelne pohoršoval nad prehreškami svojich farníkov. Po jeho boku stála verná gazdiná Cecilka aj zbor miestnych klebetníc na čele s Kelišovou. Kým vo filme bol farár Otík stelesnením zdržanlivosti a svätosti, v skutočnom živote bol Luděk Kopřiva nenapraviteľným hriešnikom. Milenky naňho vraj stáli v rade.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=749070440759223&set=basw.Abq6qyoNEJiDejYOIoTHfr0UwXbVLA4hdwk538g0cE-GonzgkIKT_4_p22RZ_tBhPuQgrUVDBk9P_WQrY8jdKvEOv0QB6sfR4OBHd5-FQdqkGtPM5hVAJ0B3-KRo8SOrGGfinJFqeMdirLGauBgUhim3dE90XUK1AKaMygTEBSWbkQ&opaqueCursor=AbpDIl-gs-3cBm9i03Z9qfLG2oRDyG6xB629Dt-KtYk6YN-HuphXXFkbX9JgeE9zSpW2iaPrhrROtEsvR3qne9Ls8z0AmKrWtE97KnHt0TwnCkhPe4oZcEKwWB4k5-Cu__sjNL2nV7kVIx5ZKAoSSPdHGXn3JBS85wIpLDUkvP3lUgTHBDQsfoAtOaZv83QtuPTqB7Ff2rHQzbB3FxxjJlYnxHNUtQ62VuyBTLwkKuJ6IVGFzGHpdzwIGrjSN7sExgaLfs22d5Q0telpW1-xhnTxlosNtuJ_EAV7HcnBvkPcVdqj13zdsE-0FZruXuVRp0hYXcYBunZ1jkFeSlLl8A7rFjljCVOhTsuZemGAaRERxk8KL_qi0AXTZXNVhXBGNohJW-u9Y423C31wZk8V8Bt2PyqjftjNknpIEP3UBpVWHkhE4lD4cDdk_YSxyxsbhRw_BMVJ3ze3zFVHOFH_dF8SP_RIDnD1n_uNLrQLNP6vBGECXIUeqT3M_BnW7-_pl-KflUxc2L48v8nw85O5OqXogp-jgG3Sp2YqE0VQnE-ZzBAj-dllTzCAZc6w4zReeowYpnmQjr-bfig8-lm12xQteNy0-y2MBRt10OPmvybOrioNlQj4z2Z0FFCUV_lWCoWhx43PujUIGfT4WgTFx2G-4NY9w137eebmFhwhubXZ3v7m7gG-mKwPDOf0CRlRO9l_cCkCAgNFnnn_dbNdagm8QypQX7DCFKWM_ZRgCnfqnnnSqqkZfcDRgZHK0ioJHStCcZFGs2OQMXHBcRUwPucsMozMwFIq23WYNi6rwS06A6c2g2JSFfXjpbeDbC6We3oFmuGPwtbca7JNcU946vp3fhjH0dVEKFwmtWJUYRDrhQ

Ľudia chceli, aby im krstil deti

Talent mal údajnepo otcovi, ktorý síce z existenčných dôvodov prevádzkoval krčmu pri Vltave, kde sa zastavovali všetci pltníci, ale sotva sa za posledným hosťom zabuchli dvere, už sa ponáhľal k svojim milovaným ochotníkom. Syna, ktorý bol od detstva komediant, brával so sebou. Luděk Kopřiva ani v škole nepotlačil rolu komika a spolužiakov aj učiteľov neustále bavil svojimi vymyslenými scénkami. Na konzervatórium ho vďaka veľkému talentu zobrali hneď a práve táto škola ho vraj zachránila počas druhej svetovej vojny.

Po vojne si podal prihlášku na DAMU a aj tam ho zobrali na prvý pokus. Luděk Kopřiva mal podľa mnohých obrovský talent, no v živote nemal šťastie na veľa hlavných úloh. Vždy mu priradili skôr vedľajšie úlohy smiešnych mužov a takou bola aj rola farára Otíka z trilógie Slunce, seno... Napriek tomu, že mal byť len vedľajšou postavou, hlášky legendárneho farára zľudoveli a nálepky Otíka sa herec nezbavil po celý život. Keď ho ľudia stretávali na ulici, chceli, aby im pokrstil deti.

„Pri nakrúcaní išiel cez prestávku do auta a odchytili ho ľudia, ktorí šli na krst. Jedna z babičiek hovorí: ‚Pokrstili by ste Vojtíška'? a Kopřiva odpovedal: ‚Ja vám ho pokrstím, ale bude vám to hovno platné.‘,“ smial sa pri spomienkach režisér Zdeněk Troška. Svoje si s ním vraj užili aj policajti. Keď ho raz v Plzni zastavili, pretože prešiel do protismeru, vyviazol bez pokuty. Policajt mu údajne povedal: „Sodoma Gomora, velebnosti... Choďte!“

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=991596089634861&set=basw.AbriXs2JMFAEeUlZSdgBeoXg33w8tmBRafUtQ2QW6S7_SpjorVCeOXJ_mA8Bxx_qQx3V31Ewhr76NruuOvZYYIFNsjtfy0GQ8xpTKDJ-9UqwPtT5hTNCCGG3m019SVsHKfiOKDxL4b8YR1pr0rghHjvzjXsnj75cVwkR4wstxcSdJA&opaqueCursor=AbpGbLvmZVHs3M-e3vLBZR0vZExtUJmSCUr_HlFi6_nruott96UWceZNmR5CUMBTp0om0s9dw-AawM450Fnr3-A3gYmbNhu62IDU8-U0z-QYGlHk2UZFZYHhYCOhonm6pumFChs-D5vtV8AZ5w9XbZHhTM6mCB-pQUlw13NrIoumUD2pCjuNvgofWcAhpK_NUVP2w4jdozw2IB5ySsipV0iQGj90YSE2pmExRwXm8pug4weNNC6PTDJUZdDdPSm6LGV0CT353-QAAipaHEetlvkV2TEBHfXj_8Vt6Gbl2VBPELv4OmL8SF9GXB2ONxy7LXrNWCWnDAUH9gJJ2RUVa1l4CFtsMN_YPDcbCzJNhCcUjfS3A3ID8Z_Zv4fBxOAn2xt5taAz9EqaDwCSXVg7EQedtisqUFtCDOzGxOehBSVAQB2NXCTdh_aK0Zmtrm9hWU-WRVWzYBlElgxA4t0y3v8L9tnvs-5R4paBiSjSUTXjMuEXsMOOgts0MdSkpwnwaYpsI_LLqi6m3Rk5C0iLA0tgP8pl9nyw2TE2Qkrnk_lvoKxLWkFaakf61xUFKnpBKeJ5nFxYtdMufP--WF2uj_jfGLYV-SGImcvtODyIgYc2-TU5zt_CUM-3UrpwuhqyZJfW9Xahf0Aukkr-qSaibVq4Z7-MimPXcz8wwM6RmJWHrdwdTlPBbUk-lwA5Po5DSy_ZCHxe35t03Eaj_ROzJfGau612ff2ltk55IIi8nfrY1h6HzFdVlfLqxM4faQ94n9CJ2cQ8v2T4JdP-oTssE0OgMt-bEV-rixvpsQq_5JG1-GWm8n4XdWvHv9GEPkrF2_52i3E4nglp50k7S8157xuS

Nenapraviteľný hriešnik

Luděk Kopřiva síce získal nálepku bohabojného farára, no v civilnom živote rozhodne striedmo nežil. Napriek tomu, že sa oženil, užíval si priazeň celého zástupu mileniek.

Článok pokračuje na ďalšej strane: