Lásku neviete vyrátať na kalkulačke, vysvetľoval rodičom Martin Chodúr, ktorý sa zaľúbil do staršej ženy

Nepatril k najvýraznejším finalistom, napriek tomu Martin Chodúr svojím hlasom presvedčil televíznych divákov. Tí z neho v roku 2009 urobili prvú Československú Superstar. „Budem sa snažiť, aby som vás nesklamal a robil hudbu, aká sa vám bude páčiť,“ hovoril vtedy rodák z Ostravy, ktorý svoj sľub časom naplnil. Vydal niekoľko albumov, napísal skladby pre Karla Gotta aj Hanu Zagorovú. Hudba ale nie je jediným zmyslom jeho života. Už niekoľko rokov tvorí obľúbený spevák pár s partnerkou Ivonou Selníkovou, s ktorou vychováva syna. Vzťahu s o 17 rokov staršou ženou nedávali na začiatku šancu ani Chodúrovi rodičia.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/martinchodurofficial/photos/a.117180301651759/3566920243344397/

Vydatá a staršia

„Dnes to je 11 rokov, čo sme sa spoznali na večierku a zlé jazyky (vrátane mojej rodiny) nielenže nepriali, ale hovorili, že to je tak na dva mesiace, tí lepší, že na dva roky,“ spomínal v januári 2021 Martin Chodúr, ktorý stretol svoju partnerku na akcii, kde spieval. Len si vymenili čísla. „Začali sme sa schádzať a už sme sa neopustili. A všetky negatívne reakcie okolia, novín či rodiny náš vzťah iba zocelili. Naše životy sa skrátka úplne zmenili v momente, čo sme na seba prvýkrát pozreli,“ priznal otvorene Chodúr, ktorý svoju partnerku stretol v čase, keď bola ešte vydatá.

Média ju označovali za milenku a Ivony sa nakoniec zastal aj jej vtedajší manžel. „Martin naozaj nebol a ani nie je príčinou nášho rozvodu,“ hovoril v tom čase dnes už Ivonin exmanžel, ktorý vysvetlil, že spolu nežili už dlho predtým. V tom období vzťahu Ivony a Martina takmer nikto nefandil – všetci hovorili o vydatej Ivonke vo vysokej funkcii, ktorá sa zamilovala do mladého chlapca. „My sme poznali hodnotu nášho vzťahu. Tá sa nemeria ani vekom, ani peniazmi,“ tvrdil Martin Chodúr.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/576762422418181/photos/pb.100064335205912.-2207520000./2603924716368598/?type=3

Skepticky sa na čerstvý vzťah pozerali aj spevákovi rodičia. „Jednoduché to pre mňa vtedy, samozrejme, nebolo. Ale myslím si, že takáto situácia môže nastať kedykoľvek. Nemusí ísť práve o vekový rozdiel. Existuje množstvo párov, kde sú obaja partneri v rovnakom veku a aj tak nemusí byť jeden z nich sympatický tej druhej rodine a problém je na svete,“ vysvetľoval spevák, ktorý mal na začiatku vzťahu čerstvých 20 rokov, kým jeho partnerka oslavovala 37. narodeniny. Obavám rodičov začal rozumieť až postupne.

Láska sa nedá vyrátať na kalkulačke

„Mohli sa báť, že to nebude fungovať alebo bude problém mať deti. To sú obavy, ktorým človek môže rozumieť. Išiel som si v tej dobe ale tvrdo za svojím,“ hovoril úprimne Chodúr a dodnes vraví, že láska bola taká silná, že prebila všetko ostatné. Bol si istý, že je to správne rozhodnutie, aj keď ho mnohí priatelia a známi od Ivony odhovárali.

Článok pokračuje na ďalšej strane: