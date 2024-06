Pravú lásku našiel na tretí pokus. Navždy odišiel herec Donald Sutherland, ktorý sa nezľakol žiadnej roly

Vo veku 88 rokov zomrel vo štvrtok kanadský filmový a televízny herec Donald Sutherland, ktorého kariéra trvala sedem desaťročí. Smrť svojho otca potvrdil jeho syn, herec Kiefer Sutherland, informuje tlačová agentúra AP.

Donald Sutherland v roku 2001. Foto: TASR/AP

Nezľakol sa žiadnej úlohy

„Osobne si myslím, že to bol jeden z najvýznamnejších hercov v dejinách filmu. Nikdy sa nezľakol žiadnej úlohy – dobrej, zlej ani škaredej. Miloval to, čo robil, a robil to, čo miloval, a človek nikdy nemôže chcieť viac," uviedol Kiefer Sutherland na sieti X.

Donald Sutherland sa narodil 17. júla 1935 v meste Saint John v kanadskej provincii New Brunswick. Štúdium inžinierstva na univerzite v Toronte zavŕšil dvojitým vyznamenaním. Pred kariérou inžiniera však uprednostnil hereckú dráhu. Ako 23-ročný sa presťahoval do Británie, kde vyštudoval prestížnu Londýnsku akadémiu múzických umení (The London Academy of Music and Dramatic Art).

Zlomový film

Prvé herecké skúsenosti zbieral od roku 1963 v britských filmoch. Zlomovými momentami v jeho hereckej kariére boli vojnové snímky Tucet špinavcov (1967), MASH (1970) a Kellyho hrdinovia (1970). Nasledovala hlavná úloha v kriminálke Klute (1971), kde Sutherlandovi sekundovala Jane Fondová.

