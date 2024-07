Keď vám príde zle v lietadle, jednej veci sa zaručene vyhýbajte. Odborníci prezradili, čo naozaj pomáha

Mnohokrát sa stáva, že napriek prepracovanému plánu sa ocitneme v neočakávanej situácii. V lietadlách sú tieto momenty omnoho ťažšie zvládnuteľné, keďže v nich máme k dispozícii len obmedzený počet vecí či prostriedkov. Nepredvídateľné sú tiež náhle zmeny zdravotného stavu, ktoré sa však dajú s prehľadom zvládnuť. Doktori a odborníci odporúčajú, čo v takýchto prípadoch (ne)spraviť a ako sa na ne pripraviť.

7. Voda je základ

Ak sa vode na palube lietadla budete vyhýbať, môže to zhoršiť rôzne tráviace ťažkosti či zintenzívniť nevoľnosť. Preto je potrebné mať so sebou zásobu vody, no jej rýchle pitie taktiež nemusí váš stav zlepšiť. Vodu treba v prípade nevoľnosti popíjať pomaly a opatrne, čím sa vyhnete častým návštevám toalety.

„Pokúste sa piť vodu, nie sýtené nápoje,“ upozorňuje doktorka Rabia De Latourová pre HuffPost. Prostredie v lietadle je často dehydrujúce, a preto pitie vody jednoznačne pomáha. Doktor Daniel Chandler navyše tvrdí, že jednou z najčastejších príčin nevoľnosti je práve nedostatočná hydratácia. „Niekedy sú závraty len verziou nevoľnosti z pohybu, ale inokedy môžu byť spôsobené aj dehydratáciou. Najmä ak ste pili alkohol [...],“ pokračuje ďalej.

6. Prevencia

Niekedy nevoľnosť príde znenazdajky, no inokedy sa nepríjemnému letu dá vyhnúť. Ak sa ohľadom svojho stavu cítite neisto, určite ho skonzultujte so svojím lekárom. „Vyhnite sa lietaniu s opicou, alebo keď vaše telo ešte spracováva alkohol,“ objasňuje De Latourová. Zároveň poukazuje na to, aby ste necestovali chorí a nenakazili tak ostatných cestujúcich.

Je potrebné myslieť tiež na to, že niektoré ochorenia, napríklad pľúcne, sa môžu zhoršiť v dôsledku zmeny tlaku vzduchu. Takisto si dajte pozor na zmenu časových pásiem - najmä, ak užívate lieky. „Je veľmi jednoduché vynechať dávku lieku, pretože váš telefón sa môže prepnúť na miestny čas, kým vaše telo je stále v pôvodnom čase,“ upozorňuje doktor Chandler.

5. Pozor na obrazovky