Bodyguard prehovoril o tajomstve Michaela Jacksona: Otec sa smial jeho nosu, ale dôvod operácie bol iný

Matt Fiddes bol desaťročie bodyguardom kráľa popu Michaela Jacksona vždy, keď prišiel do Spojeného kráľovstva. „Stretol som veľa celebrít a bolo s nimi veľmi ťažké vychádzať, no s Michaelom to bolo iné. Bol citlivý, starostlivý. Bral ma skôr ako kamaráta než bodyguarda,“ hovoril kedysi pre Sky News Matt Fiddes, ktorý po rokoch opäť prehovoril. V podcaste The Steven Sulley Study prezradil, prečo Michael Jackson podstúpil operáciu nosa.

Matt Fiddes a Michael Jackson. Foto: Profimedia

Videl to ako dobrú príležitosť

Spevákov otec Joseph ho odmalička volal „veľký nos“ a vždy hovoril, že to nezdedil po ňom, ale z matkinej strany. „Hovorieval, že jeho otec bol ten hlavný, ktorý ho škaredo prezýval,“ priznal v podcaste Matt Fiddes a vysvetlil, prečo Jackson prvýkrát podstúpil operáciu nosa. Paradoxne, neurobil to pre traumu z detstva.

Spevák mal 21 rokov, keď mal počas tréningu nešťastnú nehodu, počas ktorej si škaredo zlomil nos. „Michael tancoval v priemere asi tri hodiny denne. V jednej fáza urobil aj 50 otočiek naraz, bolo to neuveriteľné. V ten deň ale spadol a zlomil si nos. Videl to ako perfektnú príležitosť, aby konečne získal menší nos,“ vysvetlil bodyguard, ktorý nevie povedať, koľko zákrokov následne Jackson absolvoval. Michael mu vraj o tom nikdy nehovoril podrobne.

Zabavil mu balíky liekov

„Vtedy sme o plastických operáciách alebo botoxe nemohli hovoriť. To jednoducho nebola téma. Musel si zachovať tento obraz, pretože za sebou mal nahrávacie spoločnosti, ktoré platili miliardy,“ spomínal Fiddes. Bol svedkom nielen toho, ako sa menila Jacksonova tvár, ale videl aj jeho závislosť od liekov.

