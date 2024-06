Náhodou ju raz popoludní odprevadil k školskému autobusu. Slávni ľudia, ktorí si vzali svoju prvú lásku

Asi budete s nami súhlasiť, keď si dovolíme tvrdiť, že len málokto môže v dnešnej dobe povedať, že si vzal svoju prvú lásku a je s ňou dodnes. O to väčší je to zázrak v prípade celosvetovo známych celebrít. No aj v ich prípade sa nájdu hviezdy, ktoré svoju spriaznenú dušu našli ako tínedžeri na strednej škole či ako vysokoškoláci. Ktoré to sú?

5. Jon Bon Jovi a Dorothea Hurleyová

Rocková hviezda a jeho stredoškolská láska Dorothea uzavreli sobáš v americkom Las Vegas v roku 1989. Poznajú sa viac ako 40 rokov a majú spolu štyri deti. Keď sa Bon Joviho spýtali na ich tajomstvo, že ako si udržali také pevné puto toľko rokov, povedal, že je to o vzájomnom rešpekte. „A máme sa naozaj radi,“ dodal v jednom z rozhovorov.

4. Bono a Ali Hewsonová

Spevák slávnej írskej kapely U2 a jeho manželka Ali Hewson sú manželmi viac ako 40 rokov a podobne ako jeho kolega z brandže Jon Bon Jovi vychovali tiež štyri deti. V rozhovore, ktorý sa odohral pri príležitosti ich výročia, Bono povedal, že sa stretli na strednej škole. „Boli sme tínedžeri, chodili sme na rovnakú strednú školu. A náhodou som ju raz popoludní odprevadil k autobusu,“ dodal s úsmevom, ako to všetko začalo.

Bono Vox s manželkou Ali (vľavo) a americkým prezidentom Barackom Obamom (vpravo). Foto: Wikipedia Commons, Pete Souza

3. Jeff Daniels a Kathleen Rosemary Treadová

Známy herec, ktorého okrem iného poznáme aj z komédie Blbý a blbší, sa so svojou stredoškolskou láskou Kathleen oženil v roku 1979. Na rozdiel však od mnohých iných hollywoodskych hviezd sa Jeff Daniels rozhodol vychovávať svoje tri deti vo svojom rodnom meste Chelsea v štáte Michigan. „Nechcel som vychovávať svoje deti v Hollywoode alebo v New Yorku, bolo to totiž pre mňa príliš dôležité. Moja kariéra bola jednoducho na druhom mieste,“ povedal v rozhovore pre britský denník Daily Mail.

Foto: Wikimedia Commons, Montclair Film

