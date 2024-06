Necikaj do bazéna, lebo ťa odhalia, strašili kedysi deti. Podľa tohto znaku zistíte, že voda je znečistená

Keď sme boli malí, báli sme sa to urobiť, ale niektorí to napriek tomu robili. reč je o močení do bazéna, ktoré je považované za veľmi neslušné a v spoločnosti neprijateľné. Okrem toho to nie je ani dobrý nápad, potvrdzujú experti.

Kedysi bola rozšírená povera, podĺa ktorej sa cikanie do bazéna dalo odhaliť a mnohé deti aj odrádzala od tejto praktiky. Znečistenie bazéna je skutočné možné zistiť.

Necikaj, lebo to všetci uvidia

„Strašili ma tým od detstva. [...] Nikdy nečúraj do bazéna, lebo sa voda okolo teba zafarbí a všetci vedia, že cikáš do bazéna,“ spomína si na svojom Instagrame bloger Milan bez mapy. Sám však ďalej vysvetlil, že farba sa síce nezmení, no zloženie vody áno. A to sa môže obrátiť v náš neprospech.

Podľa štúdie Univerzity v Alberte môže byť v typickom verejnom bazéne tridsať až sedemdesiatpäť litrov moču. Toto číslo môže odradiť množstvo ľudí, ktorí milujú kúpaliská. Okrem moču je samozrejme vo vode aj zmes iných látok. Stredisko pre kontrolu a prevenciu nemocí (CDC) upozorňuje, že každý plavec môže prispieť do bazénu rôznymi mikróbmi.

Stretnutie chémie a... prírody

Stačí sa len ponoriť do vody vo verejnom bazéne. Po človeku následne vo vode zostane asi 10 miliónov mikróbov a častíc z vlasov, či osem miliónov mikróbov z jedinej kvapky slín, päť miliónov mikróbov z rúk, či jedna alebo dve plechovky potu. Odhaduje sa, že mnohí za sebou zanechajú aj jedu šálku moču, ktorá môže spôsobiť ťažkosti ostatným plavcom.

Článok pokračuje na ďalšej strane: