Títo dostanú 600 eur a títo o 30 eur viac. Zapíšte si dátum, kedy vám na účet pribudne utešená sumička

Kým ho Slováci dostanú, ešte to pár mesiacov potrvá, no už teraz vedia, v akej sume. Trinásty dôchodok bude vyplácaný v decembri tohto roka a tešiť sa naň môže viac ako milión penzistov. Niektorí však dostanú o čosi viac peňazí - a portál Finsider vysvetľuje, prečo to tak je.

Najväčší trinásty dôchodok budú mať ľudia, ktorí poberajú predčasný dôchodok. Kým starobní penzisti dostanú v decembri 606,30 eura, penzisti v predčasnom dôchodku budú mať až 635,50 eura. „To, že sú predčasné dôchodky vyššie, sčasti spôsobila zmena, po ktorej začali ľudia do dôchodku odchádzať predčasne po 40 odpracovaných rokoch,“ uvádza Finsider.

Foto: Sociálna poisťovňa / Finsider

Na určenie sumy trinástej penzie bude po novom rozhodujúca priemerná suma penzie za predchádzajúci kalendárny rok. „Niektoré dôchodky, ako napríklad vdovecký, sirotský a invalidný dôchodok do 70 percent, sú pomerne nízke. Suma trinástej penzie pre tieto druhy dôchodkov bude preto 300 eur. Sociálny a invalidný dôchodok nad 70 percent bude vo výške 493,80 eura a vdovský dôchodok zase na úrovni 339 eur,“ vypočítava portál.

Vláda bude môcť počas roka svojim nariadením kedykoľvek vyplatiť určitú časť 13. dôchodku skôr, pokiaľ to bude nevyhnutné. Rezort práce v minulosti uviedol, že v roku 2024 by malo byť viac ako 1,47 milióna poberateľov dôchodkov a tento počet má stúpať. Dávka bude podľa ministra Erika Tomáša v tomto roku stáť 828 miliónov eur.