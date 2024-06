Ak prekrývate kočík plienkou, dieťa je ako v termoske. Záchranári dávajú návod, ako to robiť správne

Začínajú vlny letných horúčav a odborníci neustále upozorňujú na riziká, ktoré hrozia s extrémnymi teplotami. Apelujú najmä na rodičov, aby nezabúdali svoje deti v rozpálených autách a záchranári upozorňujú aj na to, aby rodičia svoje deti nenechávali v kočíku, ktorý prekryjú plienkou alebo dekou. Záchranári z Olomouca na sociálnych sieťach pridali experiment, pri ktorom v kočíku namerali neznesiteľné teplo.

Foto: Instagram - @zzs.ok

Ako v termoske

„Možno vyzerá plienka na kočíku nevinne, máte pocit, že je bábätku v kočíku príjemne – ale opak je pravdou,“ uviedli odborníci, ktorí vyskúšali test s certifikovanými teplomermi. „Keby to bolo možné v akomkoľvek pomere s dospelým, urobíme to, aby to každý na vlastnej koži vyskúšal,“ pokračovali záchranári, ktorí varujú, že najhoršie je, ak rodičia plienku na kočík pevne uchytia alebo plienku pred tým ešte namočia.

„Kvôli tkanine na kočíku dochádza k prehriatiu dieťaťa vo vnútri. Po niekoľkých minútach stúpla teplota v kočíku z okolitých 34,5 stupňov Celzia na 42,9 stupňov. Keď takto necháte bábätko spať hodinu v kočíku s plienkou cez striešku, nechceme si ani predstaviť, akú hodnotu by teplomer nameral,“ varujú lekári.

Plienka síce môže dieťa ochrániť pred priamym slnkom, ale v skutočnosti môže dôjsť k nebezpečnému prehriatiu, pretože plienka bráni vetraniu a priechodu vzduchu.

Ako to robiť správne

