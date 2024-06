Dcérka Ella má prvý veľký koníček. Števo Skrúcaný verí, že to s jeho deťmi i manželkami bude už len lepšie

Keď sa Štefan Skrúcaný stal v šesťdesiatke štvornásobným otcom, nemohol byť šťastnejší. Jeho manželka, moderátorka Erika Judínyová, totiž v máji 2020 priviedla na svet dcérku Ellu, ktorá pred časom oslávila už svoje štvrté narodeniny.

Napriek tomu, že dvojica si súkromie prísne stráži, v rozhovore pre týždenník Život herec a moderátor otvorene prezradil, čo ich s Erikou dcérka naučila a ako s moderátorkou markizáckej Smotánky vychádzajú jeho synovia z predošlého vzťahu s herečkou Zuzkou Tlučkovou.

Vekovo prekonal Mira Nogu

Keď začiatkom roka 2020 oznámil moderátor novinku, že sa s manželkou Erikou Judínyovou stanú rodičmi, mnohých tým prekvapil. „Som rád, že sa mi podarilo vekovo prekonať Mirka Nogu a termínom predbehnúť Ondra Kandráča. Je to pre nás pozitívny šok a sme šťastní,“ vtipne vtedy vyjadril svoju radosť pre portál markiza.sk. Malá Ella prišla na svet 20. mája.

Odvtedy im dcérka robí len radosť a rodičia sa z nej veľmi tešia. Momentálne ju vraj veľmi bavia spoločenské hry, a tak všetci traja trávia čas pri hraní Človeče, nehnevaj sa. „Ona to vie hrať, dokonca už vie trošku počítať s figúrkami, ale nevýhoda je tá, že ju táto hra zaujíma tri alebo štyri minúty a potom to bez ohľadu na to, či vyhráva alebo prehráva, väčšinou, samozrejme, vyhráva, celé ‚skrečuje‘, že už ju to nebaví,“ prezradil so smiechom známy herec.

Lepšie s deťmi aj s manželkami

Okrem dcérky Elly má však Štefan Skrúcaný ešte dvoch synov z predošlého vzťahu, ako aj dospelú dcéru z prvého manželstva. Zo vzťahu s herečkou Zuzkou Tlučkovou má synov Lukáša a Tomáša a z prvého manželstva s Darinou Wolfovou dospelú dcéru Lindu.

