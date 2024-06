Keď zlyháva štát, pomáhajú ľudia. Oddeleniu, kde od inkubátorov plašia holuby, Slováci posielajú tisíce eur

My sme sa dozvedeli o tejto zbierke z médií, uviedla ministerka.

„Pre deti, z ktorých vyrastú istotne lepší ľudia, ako sú tí hore, ktorí na nich kašľú,“ napísala k svojim 50 eurám Veronika. Je jednou zo sedemtisíc ľudí, ktorí sa zapojili do zbierky na vybavenie košickej neonatológie. Mamy s predčasniatkami a kriticky chorými novorodencami bývajú na oddelení aj tri mesiace a stráviť ich musia v nedôstojných podmienkach – pri daždi zatekajú okná, pod inkubátormi sa tvoria mláky, inokedy musia od prístrojov plašiť holuby a netopiere, ktoré preletia cez okno, pretože klimatizácia nefunguje dobre.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/vanda.chovanova/posts/pfbid02HtfStvDrDCUAmyVZTzu9L32oY3CYHzivBfiUuUoRGz2NVn5qKR2dZSCmkLpUw8Uql

Primárka strácala nádej

Na oddelení sú hliníkové okná, ktoré už 43 rokov zvonku nikto neumyl. Matky majú dva sprchovacie kúty, no jeden preteká a keď sa v ňom mamka sprchuje, voda uniká do ďalšej miestnosti, kde si druhá mama z oddelenia ohrieva jedlo. To je len kúsok z reality na oddelení, kde mamy s predčasniatkami a chorými novorodencami prežívajú už aj tak náročné chvíle.

Podmienky, v akých funguje jednotka intenzívnej neonatologickej medicíny Košiciach sú kritické. Foto: Donio

„Počet lôžok na oddelení vysoko špecializovanej starostlivosti je 18 a 10 lôžok je pre stabilnejších novorodencov. Ročne hospitalizuje oddelenie okolo 300 detí, prevažne predčasne narodených, ale aj kriticky chorých novorodencov a tých, čo potrebujú chirurgický zákrok. Doba hospitalizácie býva aj 3 mesiace. Na tento počet detí sú priestory veľmi malé a v havarijnom technickom stave,“ popísali organizátorky verejnej zbierky realitu.

Slovensko je plné dobrých ľudí

„Pre mňa je táto zbierka výsledkom straty nádeje,“ priznala pre SME primárka oddelenia Vanda Chovanová. Ministerstvo zdravotníctva sa od problému zatiaľ dištancuje a reaguje, že detskej fakultnej nemocnici dalo na investície na tento rok 2,75 milióna eur a že nemajú žiadnu požiadavku na modernizáciu priestorov.

Viac si môžete prečítať na ďalšej stránke.