Chlapec desať rokov jedol iba jogurt a biely toast. Zúfalým rodičom pomohlo až kľúčové stretnutie

Mladý Brit Ashton Fisher viac ako desať rokov nezjedol nič iné, iba biely toastový chlieb a ovocný jogurt, ale aj ten musel byť konkrétnej značky. Každý pokus dostať do chlapca čokoľvek iné sa skončil plačom a výkrikmi strachu. Po rokoch trápenia sa situácia začala lepšiť - kľúčom bolo dôležité stretnutie.

Bez vianočnej večere

Dvanásťročnému Ashtonovi zistili potravinovú fóbiu a pomohli mu až sedenia so psychológom. Školák potom do svojej stravy zaviedol viac druhov jedla vrátane sendvičov či kuracích nugetov. „Mali sme o neho vážnu obavu, že do tela nedostáva žiadne potrebné živiny,“ spomínala mama chlapca Cara pre Metro.

„Fyzicky nebol schopný zjesť nič iné. Hneď sa ukázali záchvaty paniky,“ prezradila. Chlapcovi prekážal aj akýkoľvek pach jedla a rodina preto nebola schopná mať ani jednu spoločnú vianočnú večeru. Ashton nedokázal zniesť ani vôňu jedla, ktoré konzumoval niekto iný. Situácia sa ešte zhoršila, keď rástol a nastúpil do školy.

Skutočná pomoc

Vyhýbal sa školským jedálňam a sociálne sa izoloval. Jeho rovesníci si všimli, že neje. Vtedy mu to začalo byť aj nepríjemné a nechcel byť iný. „Odporučili nám dietológa, ale v podstate to bola len strata času. My sme vedeli, čo by mal jesť. On to nechápal a vlastne len povedal, že z toho vyrastie,“ vysvetlila Cara.

