Proti slnku ste sa doteraz chránili nesprávne. Takto si podľa odborníkov zachováte zdravú a odolnú pokožku

Netreba zrejme zdôrazňovať, že s pribúdajúcimi slnečnými lúčmi by sme sa mali dobre chrániť. Ak sa v neprimeranej intenzite vystavujete silnému slnku a často sa pri pobyte vonku spálite, koledujete si o veľký problém. Nezodpovedné slnenie môže totiž časom viesť aj k rakovine kože.

Možno ste to nevedeli, no viac ako 80 prípadov rakoviny kože spôsobuje práve jej spálenie. Ako najnovšie uvádza portál Healthline, trvá približne štyri až šesť hodín, kým sa na koži spustí zápalová reakcia, takže si ani nemusíte uvedomiť, že ste to práve na slnku prehnali. Čo rozhodne v slnečných dňoch netreba robiť a ako sa pred agresívnymi slnečnými lúčmi spoľahlivo chrániť? Prečítajte si rady odborníkov.

Trvá štyri až šesť hodín, kým sa na koži spustí zápalová reakcia. Foto: Freepic @tirachard

1. Natierajte sa krémom s vyšším ochranným faktorom

K najúčinnejšej ochrane patrí nanášanie ochranných krémov s UV faktorom, a to najmä v čase medzi 10:00 a 16:00, keď sú slnečné lúče najsilnejšie. Opaľovací krém pôsobí totiž ako chemická bariéra medzi vašou kožou a slnkom. Opaľovací krém absorbuje UV lúče zo slnka a blokuje ich ešte kým stihnú prejsť vašou pokožkou. Vo všeobecnosti zároveň platí, že čím vyššie percento oxidu zinočnatého a oxidu titaničitého opaľovací krém obsahuje, tým účinnejšie blokuje UV žiarenie.

Pozor, opaľovací krém s nízkym SPF znižuje škodlivé účinky slnečného žiarenia len mierne. Ako len pred pár dňami informovala BBC, odborníci odporúčajú používať opaľovacie krémy aspoň s faktorom 30 SPF a s piatimi hviezdičkami, nosiť v slnečných dňoch klobúk i slnečné okuliare a aj poriadne natretú pokožku zakryť oblečením. Charitatívne organizácie proti rakovine kože zároveň zdôrazňujú, že čas na slnku je vhodné obmedziť, aj keď už ste opaľovacím krémom dôkladne natretí.

Čo je SPF a ‚koľkátku’ potrebujem? SPF znamená „ochranný slnečný faktor“ a číslo uvedené na fľaštičkách s opaľovacím krémom udáva, aké množstvo UV žiarenia zo slnka je schopný blokovať. Čím je SPF vyšší, tým je vaša pokožka dôkladnejšie chránená. SPF však udáva iba úroveň ochrany pred UVB lúčmi – úroveň UVA ochrany určujú dva rôzne parametre. Dôležité je používať taký opaľovací krém, ktorý má na štítku napísané „široké spektrum“ – to znamená, že chráni aj pred UVB aj UVA lúčmi. Intenzita ochrany sa určuje aj pomocou hviezdičiek. Ak je krém označený skratkami UVA alebo PA a hviezdičkami, máte istotu, že vás ochráni aj proti UVA žiareniu. Čím viac hviezdičiek má, tým vyšší stupeň ochrany poskytne. Ideálne by mal byť aspoň 80 minút vodeodolný a mal by vyhovovať vášmu typu pleti.

2. Koľko opaľovacieho krému by mali používať dospelí a koľko deti?

Podľa americkej vládnej agentúry USA pre správu potravín a liečiv (FDA) by si dospelí ľudia priemerného vzrastu mali na tvár a telo naniesť jednorazovo aspoň 2 mg na centimeter štvorcový opaľovacieho krému, teda zhruba šesť čajových lyžičiek. Vedecké štúdie však dlhodobo ukazujú, že si vo v skutočnosti aplikujeme krému oveľa menej, ako potrebujeme, a tak zďaleka nie sme tak chránení, ako si myslíme.

Dospelý človek stredného vzrastu by mal na telo a tvár jednorazovo použiť 6 čajových lyžičiek opaľovacieho krému. Foto: freepic

A akým množstvom krému natierať deti? Deti mladšie ako šesť mesiacov by opaľovací krém nemali používať vôbec a nemali by byť ani priamo vystavené slnku. Chráňte ich pred slnečným žiarením voľným oblečením a pohybujte sa s nimi prevažne v tieni. Dvojročným deťom stačí aplikovať dve lyžičky opaľovacieho krému, päťročným tri, deväťročným štyri a trinásť a viacročné deti by si mali votrieť do pokožky až päť lyžičiek krému. Natierať sa opaľovacím krémom by sa pritom mali každé dve hodiny.

4. Aspoň 20 minút vopred

