Z detstva si vybavuje strach, ale aj chuť chrumkavých rožkov. Začínal ako šofér, no vypracoval sa na vrchol

Ako dieťa zažil historickú udalosť, ktorá zmenila dejiny Československa a doteraz to v ňom vyvoláva negatívne pocity. Keď sem prišli ruské tanky, mal strach a pociťoval neistotu. Z detstva má však aj iné impresie - spomína si na „urastené" a chrumkavé rožky, ktoré miloval.

Tento chlapec vyrastal s dvoma sestrami a obklopený láskou, za ktorú svojej mame ďakuje dodnes. Na vysvedčení mal len jednotky a dvojky. Kariéru odštartoval ako inžinier, no po niekoľkých rokoch presedlal do oblasti, v ktorej sme ho spoznali všetci. Vypracoval sa od šoféra, no jeho talent, výrazný prejav a neopakovateľný hlas mu pomohli dostať sa až na vrchol.

Spoznávate chlapca na fotografii?

Foto: Facebook B. B.

