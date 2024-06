Vraj sú lakomí a posadnutí peniazmi. Beckhamovci podľa novej knihy prežili aj úplné odcudzenie

„Šťastný deň otcov tomu najlepšiemu ockovi! Všetci ťa veľmi milujeme. Si naše všetko,“ napísala Victoria Beckham na deň otcov. David tiež uverejnil na sociálnych sieťach príspevok a poďakoval sa svojej manželke za to, že je mamou ich štyroch detí Brooklyna, Romea, Cruza a Harper, ktorí tiež dali najavo, že sú otcovými fanúšikmi číslo jeden. Nič nenaznačovalo, že by sa nad klanom Beckhamovcov kopili búrkové mraky.

Kým Victoria a David sa posledný rok v dokumentárnom filme a na sociálnych sieťach snažili dokazovať, že ich manželstvo je pevné ako skala, nová kniha vyvoláva otázky o rozprávkovom príbehu lásky. „Sú ich životy naozaj také dokonalé, ako by si Beckhamovci priali, aby im to svet veril?“ pýta sa britský spisovateľ a investigatívny novinár Tom Bower, ktorý vydal dlho očakávanú knihu The House of Beckham - Money, Sex and Power.

V jednej chvíli sa odcudzili

Bowers v tlačovej správe uviedol, že prostredníctvom rozsiahleho pátrania a rozhovorov s blízkymi ľuďmi z okolia Victorie a Davida prináša nové informácie a prekvapivý pohľad na realitu tejto známej rodiny. V ostrom kontraste obrazu usporiadanej rodiny Bowers v knihe hovorí, že manželia len pred pár rokmi žili oddelené životy, sotva spolu hovorili a ich 27-ročné partnerstvo sa v jednom bode rozpadlo iba na obchodný vzťah.

Bod mrazu mali manželia dosiahnuť vo svojom vzťahu v roku 2016, keď David trávil čas na Floride zakladaním futbalového klubu a Victoria bola medzitým v Londýne, kde sa zamerala na svoje vlastné značky. Fyzická vzdialenosť medzi nimi viedla k hlbokému odcudzeniu sa. Keď sa Davida v roku 2018 opýtali v relácii The Sunday Project na ich manželstvo, prirovnal ho k tvrdej práci.

Victoria vraj na jeho slová len neveriaco pozerala a bola poriadne nahnevaná. „Bolo to, ako keby vybuchla jadrová bomba,“ píše Bowers. Vzťahy medzi nimi boli údajne také zlé, že nariadili svojim PR agentom, aby o sebe navzájom publikovali nepekné informácie. Tak mala medzi manželmi začať mediálna vojna.

Lakomí a posadnutí peniazmi

Podľa Bowera obaja manželia kŕmili bulvárne noviny negatívnymi príbehmi a spolu nakoniec zostali údajne len pre jednu vec.

