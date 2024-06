Toto jedlo ho neomrzelo už 15 rokov. Odborník na výživu Michal prezradil, ako vyzerajú jeho raňajky

Raňajky sú základom dňa. To sú slová, ktoré nám rodičia vtĺkali do hláv od útleho detstva. Ako ich však pripraviť tak, aby boli nielen chutné, ale aj zdravé? Odborník na výživu doktor Michal Wrzosek prezradil, že už 15 rokov jedáva každé ráno to isté. Má trik, vďaka ktorému ho to ešte neomrzelo.

Nie je to žiadna veda

Ako vysvetľuje portál Medonet, raňajky sú dôležité z niekoľkých dôvodov. V prvom rade pomáhajú zrýchliť metabolizmus, dodávajú energiu na plnenie každodenných povinností a okrem toho zlepšujú pamäť, koncentráciu, pomáhajú znižovať hladinu LDL cholesterolu a znižujú riziko metabolických ochorení - cukrovky, nadváhy či obezity.

Aj preto by ste mali dbať na to, aby prvé jedlo dňa bolo vyvážené a obsahovalo správny pomer sacharidov, tukov, bielkovín a vlákniny. Podľa Wrzoseka to nie je žiadna veda, a tak sa so svojimi fanúšikmi na sociálnych sieťach podelil o to, čo zvykne na raňajky jedávať on sám. Hoci už takmer 15 rokov jedáva to isté, základ kreatívne obmieňa a preto ho to nikdy neomrzí.

Zdravé raňajky dietológa

Vo videu ukázal nákupný košík s potravinami, ktoré tvoria základ jeho raňajok. Postupne vytiahol ražný chlieb, prírodný sendvičový syr, rukolu, mozzarellu light, paradajku a avokádo. Prezradil, že najčastejšie siaha práve po sendvičoch a aj keď ich obsah priebežne obmieňa, nikdy nezabúda na niekoľko pravidiel.

